جلوه خدمت در مهمانی غدیر؛ از لبخند کودکان تا پرچم متبرک حضرت زینب(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانی کیلومتری غدیر طی امروز با حضور پرشور مردم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. شور و شوق مهمانی بزرگ غدیر در جایجای مسیر موج میزند. از موکبهایی که با عطر شربت و پذیرایی از مهمانان امیرالمؤمنین(ع) جان گرفتهاند تا خادمانی که با لبخند و عشق، لحظههای بهیادماندنی این جشن مردمی را رقم میزنند.
در میان هیاهوی کودکانه و صدای خندههای شیرین بچهها، دختران حاج قاسم با صبر و حوصله بر چهره کودکان نقشهایی رنگارنگ میکشند و با بازیها و برنامههای شاد، حال و هوایی متفاوت به مهمانی غدیر بخشیدهاند.
الهی حسنی، مسئول جبهه ملی دختران حاج قاسم و قرارگاه جوانان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با دو غرفه در مهمانی کیلومتری غدیر حضور پیدا کردهایم که یکی از آنها ویژه کودکان و نوجوانان است.
وی ادامه داد: یک غرفه برنامههایی همچون نقاشی صورت و بازیهای کودکانه در آن اجرا میشود و غرفه دیگر نیز برای خدمترسانی و پذیرایی از خانوادهها و والدین اختصاص یافته است.
حسنی افزود: توفیق یافتیم، پرچم متبرک حرم حضرت زینب(س) را برای زیارت بانوان به این مراسم بیاوریم که با استقبال بسیار خوب مردم همراه شد.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم، ادامه داد: هنوز برنامه به صورت رسمی آغاز نشده بود که جمعیت زیادی برای زیارت پرچم متبرک و حضور در غرفهها مراجعه کردند و فضای اطراف مملو از عاشقان اهلبیت(ع) بود.
مسئول جبهه ملی دختران حاج قاسم با بیان اینکه این استقبال جلوهای از عشق مردم به امیرالمؤمنین(ع) است، گفت: در طول شبهای گذشته نیز برنامههای متعددی در میدان شهید خامنهای برگزار شد و امروز هم با افتخار در مهمانی بزرگ غدیر، در خدمت مردم و خانوادهها هستیم.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم و اشتیاق آنان برای بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و زیارت پرچم متبرک حضرت زینب(س)، بار دیگر نشان داد که محبت اهلبیت(ع) و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) همچنان محور همدلی و وحدت مردم است و خدمت به محبان ولایت، افتخاری بزرگ برای خادمان این مسیر به شمار میرود.
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