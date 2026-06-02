اطعام غدیر، تجلی فرهنگ وقف؛ ۲۳۰ موقوفه استان یزد میزبان «عیدالله اکبر»

حجتالاسلام رضا صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این روز را بزرگترین عید مسلمانان و مظهر وحدت و ولایت دانست و اظهار کرد: ایام دهه امامت و ولایت فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه والای حضرت علی (ع) و ترویج فرهنگ غدیر در جامعه است.
وی در ادامه به جایگاه معنوی اطعام در روز غدیر از منظر روایات اشاره کرد و گفت: ارزش و اهمیت این سنت به اندازهای است که امام رضا (ع) در سخنی گهربار میفرمایند: کسی که روز غدیر مؤمنی را اطعام دهد، مانند کسی است که تمام پیامبران و صدیقان را اطعام داده است. این روایت نشاندهنده عمق فضیلت گرامیداشت غدیر و پذیرایی از مؤمنان در این روز است.
صادقی با اشاره به اجرای سنت حسنه اطعام غدیر در استان یزد افزود: اوقاف با تکیه بر موقوفات مرتبط با این سنت نبوی، برنامهریزی گستردهای انجام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد ادامه داد: امسال در سطح استان یزد، ۲۳۰ موقوفه با نیت اطعام و پذیرایی، مهیای پذیرایی از محبین اهلبیت(ع) هستند.
صادقی خاطرنشان کرد: در واقع در این ایام، همه ما بر سر سفره کرامت امیرالمؤمنین (ع) مهمان هستیم و سعی شده با بهرهگیری از ظرفیت موقوفات، این سفرهها به ویژه در مناطق محروم گستردهتر باشد.
نظر شما