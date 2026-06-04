خرید ۶ هزار تن گندم تاکنون در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نظارتی سازمان تعاون روستایی استان با هدف بررسی روند خرید گندم، از مراکز خرید شهرستان‌های چگنی، پلدختر، رومشکان و معمولان بازدید کرد.

با حضور مسئول حراست سازمان تعاون روستایی لرستان، رئیس اداره بازرگانی و نماینده اتحادیه استان، به منظور بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت خرید، نحوه خدمت‌رسانی به کشاورزان و آمادگی مراکز برای تداوم روند خرید، از مراکز خرید شهرستان‌های چگنی، پلدختر، رومشکان و معمولان بازدید شد.

خرید ۶ هزار تن گندم از آغاز فصل خرید تاکنون

بر اساس این گزارش، از آغاز فصل خرید تاکنون ۶ هزار تن گندم توسط مراکز وابسته به تعاون روستایی لرستان خریداری شده است.

با توجه به بارش‌های مناسب در سال زراعی جاری و افزایش پیش‌بینی تولید، انتظار می‌رود میزان خرید گندم توسط مراکز تحت پوشش تعاون روستایی استان به ۱۵۰ هزار تن برسد.

فعالیت ۲۲ مرکز خرید گندم و ۱۰ مرکز خرید کلزا در سطح استان

در حال حاضر، ۲۲ مرکز خرید گندم و ۱۰ مرکز خرید کلزا در سطح استان، وظیفه خرید محصولات مازاد بر نیاز کشاورزان را در چارچوب نظارتی تعاون روستایی بر عهده دارند.

سازمان تعاون روستایی ضمن تأکید بر نظارت خود بر این مراکز، اعلام کرد که استقرار آن‌ها در نزدیکی مزارع، بخشی از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های این سازمان برای تسهیل دسترسی کشاورزان خرد و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات است.

بازدیدهای تیم نظارتی تعاون روستایی استان در ایام تعطیلات و تا پایان فصل خرید ادامه خواهد داشت.