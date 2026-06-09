خرید ۱۰ هزار تن کلزا؛پرداخت مطالبات کلزاکاران گلستانی تقریباً تکمیل شد

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال خرید دانه روغنی کلزا به صورت خرید تضمینی انجام نشد، اظهار کرد: اگرچه قیمت تضمینی این محصول ۶۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود، اما با اصلاح نرخ ارز و افزایش ارزش اقتصادی کلزا، پیش‌بینی می‌شد قیمت خرید این محصول در بازار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد.

وی افزود: بر همین اساس، شبکه تعاون روستایی کشور با مشارکت بخش خصوصی و کارخانه‌های روغن‌کشی آمادگی خود را برای خرید کلزا با قیمت ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد و این نرخ به مبنای خرید محصول در کشور تبدیل شد.

جامی با اشاره به ظرفیت بالای صنایع روغن‌کشی در گلستان گفت: استان گلستان با برخورداری از ۶ کارخانه روغن‌کشی و یک کارخانه تصفیه روغن، از استان‌های شاخص کشور در این حوزه به شمار می‌رود و بخش عمده محصول تولیدی استان توسط همین واحدها و سایر خریداران بخش خصوصی خریداری و فرآوری شده است.

مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: اتحادیه تعاون روستایی استان حدود ۱۰ هزار تن کلزا را با قیمت پایه ۱۱۰ هزار تومان خریداری کرد که ارزش این میزان محصول حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با تأکید بر پرداخت مطالبات کشاورزان خاطرنشان کرد: تقریباً تمامی مطالبات مربوط به محصول خریداری شده پرداخت شده و تنها بخش اندکی از پرداخت‌ها مربوط به خریدهای روزهای اخیر یا کشاورزانی است که اطلاعات حساب خود را تکمیل نکرده‌اند که این مبالغ نیز به‌صورت جاری و حداکثر طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

جامی درباره روند خرید کلزا در استان گفت: اگرچه بخش عمده برداشت و خرید این محصول به پایان رسیده است، اما مراکز خرید در برخی مناطق شرقی استان و نواحی مرتفع همچون بخش‌هایی از مینودشت همچنان آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.

وی با اشاره به رضایت کشاورزان از قیمت فروش کلزا افزود: امسال شرایط بازار به گونه‌ای رقم خورد که کشاورزان توانستند محصول خود را با قیمتی بالاتر از انتظارات به فروش برسانند و این موضوع می‌تواند انگیزه کشت دانه‌های روغنی را در سال زراعی آینده افزایش دهد.

مدیر تعاون روستایی گلستان اظهار کرد: کلزا علاوه بر تولید روغن خوراکی، در تأمین کنجاله مورد نیاز دام نیز نقش مهمی دارد و توسعه کشت این محصول می‌تواند در تأمین کالاهای اساسی کشور مؤثر باشد. از این رو لازم است بذر و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت سال آینده به‌موقع تأمین شود تا کشاورزان برای توسعه سطح زیر کشت با مشکلی مواجه نشوند.