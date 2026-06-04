سرهنگ رضا علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک عید غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دیار ۱۵ خرداد، اظهار داشت: از زحمات همه خبرنگاران و رسانه‌های شهرستان که همواره یاری‌گر پلیس هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: با توجه به برگزاری همزمان مراسم اعزام زائران به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و جشن‌های عید غدیر خم، تمامی نیروهای انتظامی از صبح امروز در سطح شهر ورامین و روستاهای اطراف در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند.

فرمانده انتظامی ورامین با اشاره به همکاری خوب مردم با پلیس تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش همکارانم و تعامل مردم فهیم و قانون‌مدار ورامین، هیچ مشکل خاصی در حوزه ترافیکی و امنیتی گزارش نشده و امنیت پایدار در تمامی میادین، تفرجگاه‌ها و نقاط جرم‌خیز برقرار است.

علی بخشی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله با سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند و تأکید کرد: پلیس همواره در کنار مردم و برای خدمت‌رسانی به آنان آماده است.