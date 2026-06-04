مسعود نفری، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید غدیر خم به از آمادهباش کامل نیروهای سازمان آتشنشانی ورامین خبر داد.
وی با اشاره به روند ساماندهی در آتشنشانی ورامین اظهار داشت: در حال حاضر ۳ ایستگاه عملیاتی فعال است و نیروهای واحدهای عملیاتی، اداری و حتی نیروهای شیفت استراحت در زمان بحران و حادثه، با وجود کمبود نیرو در واحد عملیات، بدون هراسی به کمک همکاران خود میشتابند.
نفری با بیان اینکه آتشنشانی ورامین در تمام مراسم ملی و مذهبی از جمله راهپیماییها، عید غدیر و ۲۲ بهمن پای کار بوده است، تأکید کرد: نیروهای این سازمان به صورت آمادهباش کامل در خدمت مردم و مسئولان شهر هستند و با رهبری تجدید بیعت میکنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی ورامین با اشاره به فصل تابستان و فعالیت بیشتر کولرهای آبی، از اجرای طرحهای آموزشی در مساجد، مدارس و مراکز عمومی خبر داد و گفت: شهروندان حتماً نکات ایمنی نصب کولرهای آبی را رعایت کنند.
نفری در پایان یادآور شد: مردم میتوانند هرگونه سؤال ایمنی و آتشنشانی را با سامانه ۱۲۵ یا واحد آموزش سازمان مطرح کنند که در همه ساعات پاسخگو هستند.
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