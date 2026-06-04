https://mehrnews.com/x3cfbt ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷ کد مطلب 6850467 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷ جشن بزرگ غدیر در بوئین زهرا قزوین- جشن بزرگ غدیر در بوئین زهرا با حضور با شکوه مردم این شهر برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6850467 کپی شد مطالب مرتبط جشن نور تهران مهمونی کیلومتری غدیر در کامیاران با استقبال پرشور مردم نجفی: مهمونی کیلومتری زمینه ساز ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه شده است عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم قزوین جشن غدیر بوئین زهرا
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