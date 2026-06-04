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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

جشن بزرگ غدیر در بوئین زهرا

جشن بزرگ غدیر در بوئین زهرا

قزوین- جشن بزرگ غدیر در بوئین زهرا با حضور با شکوه مردم این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6850467

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