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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

پوتین: آمریکا با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است

پوتین: آمریکا با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تأکید بر روابط نزدیک کشورش با ایران گفت که آمریکا در حال حاضر با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است و مجبور شده تمام توجه خود را به این پرونده معطوف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: آمریکا در حال حاضر با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است که واشنگتن را مجبور می‌کند توجه خود را به سمت آن معطوف کند.

بر اساس این گزارش، پوتین طی سخنانی افزود: روسیه تمایل ندارد خود را در حل مسئله ایران تحمیل کند و پیشنهادهای آن برای همه طرف‌ها شناخته شده است.

وی تصریح کرد: روسیه همچنان آماده دریافت اورانیوم غنی سازی ‌شده ایران است. اورانیوم غنی سازی ‌شده‌ای که احتمالا از ایران خارج شود، می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای آینده ایران مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: روسیه روابط نزدیک با ایران دارد و ما قادر به کمک در حل این بحران هستیم.

کد مطلب 6850470

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