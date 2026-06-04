پوتین: آمریکا با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: آمریکا در حال حاضر با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است که واشنگتن را مجبور می‌کند توجه خود را به سمت آن معطوف کند.

بر اساس این گزارش، پوتین طی سخنانی افزود: روسیه تمایل ندارد خود را در حل مسئله ایران تحمیل کند و پیشنهادهای آن برای همه طرف‌ها شناخته شده است.

وی تصریح کرد: روسیه همچنان آماده دریافت اورانیوم غنی سازی ‌شده ایران است. اورانیوم غنی سازی ‌شده‌ای که احتمالا از ایران خارج شود، می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای آینده ایران مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: روسیه روابط نزدیک با ایران دارد و ما قادر به کمک در حل این بحران هستیم.