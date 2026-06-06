به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو از آمادگی و تمایل واشنگتن برای ادامه کمک به حل و فصل بحران اوکراین استقبال می‌کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه سپس ادامه داد: ایالات متحده توسعه روابط اقتصادی با روسیه را به حل و فصل بحران اوکراین مرتبط می‌ داند، در حالی که مسکو این رویکرد را اشتباه تلقی می کند. در مورد توسعه روابط روسیه وآمریکا باید گفت که تلاش هر دو طرف لازم است، اما آمریکایی‌ ها فعلا برای این موضوع آماده نیستند.

دیمیتری پسکوف در ادامه اضافه کرد: همزمان با آمادگی و تمایل آمریکایی‌ ها برای احیای واقعی روابط، مسکو نیز متقابلاً اقدام خواهد کرد. هرگز در مورد توانایی و ظرفیت واشنگتن برای حل مسئله پیچیده‌ای نظیر بحران اوکراین اغراق نکرده‌ ایم. ... روابط دو کشور روسیه و چین بسیار غنی و چندوجهی است؛ مسکو امیدوار است که روسیه و چین برای سالیان متمادی به توسعه روابط خود ادامه دهند.

وی سپس گفت: تحقق اهداف عملیات ویژه نظامی امری ضروری است. برای مسکو مهم است که به منافع خود دست یابد و اهداف تعیین شده در آغاز عملیات ویژه نظامی را محقق کند.