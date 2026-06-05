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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

روسیه: اقدامات آمریکا با اظهارات مقامات این کشور در تناقض است

روسیه: اقدامات آمریکا با اظهارات مقامات این کشور در تناقض است

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اقدام آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو گفت این اقدامات با اظهارات مقامات این کشور درباره بهبود روابط در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ اعلام کرد آماده‌ شدن واشنگتن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه با اظهارات مقامات آمریکایی درباره چشم‌انداز همکاری دوجانبه در تناقض است.

وی افزود: در صورتی که اروپایی‌ها پیشنهادات مشخصی برای مذاکرات در مورد اوکراین ارائه دهند، آنها را ارزیابی خواهیم کرد.

این مقام روس درباره مذاکرات بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز گفت: روسیه امیدوار است نشست بعدی وزرای خارجه قالب «۳+۳» درباره منطقه قفقاز جنوبی در ایروان یا باکو برگزار شود و تماس‌ها در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 6850808

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