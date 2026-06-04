حجت الاسلام شیرازی: انقلاب با ایمان امام و همراهی مردم ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی شامگاه پنجشنبه در مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) که در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی در پیوند ایمان الهی و حضور مردم نهفته است، اظهار کرد: آنچه امروز ملت ایران و جبهه مقاومت در اختیار دارند، از برکات وجود امام خمینی(ره) و حرکت در مسیر اسلام ناب محمدی است.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی بنیانگذار جمهوری اسلامی افزود: نخستین ویژگی امام خمینی(ره)، معرفت و ایمان عمیق به خداوند بود. همه اقدامات، مبارزات و تصمیمهای ایشان در مسیر تحقق اهداف الهی و مقابله با ظلم و استکبار شکل گرفت و امام حتی یک گام برای غیر خدا برنداشت.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، مردمباوری را دومین ویژگی برجسته امام راحل برشمرد و گفت: امام به ظرفیت، اراده و روحیه جهادی ملت ایران ایمان داشت و معتقد بود بدون حضور مردم، نه انقلاب شکل میگیرد و نه نظام اسلامی تداوم مییابد. همین باور سبب شد مردم در کنار رهبری انقلاب بایستند و رژیم پهلوی را سرنگون کنند.
وی ادامه داد: سومین شاخصه امام خمینی(ره)، دشمنشناسی بود. ایشان با شناخت دقیق ماهیت رژیم پهلوی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرچم مبارزه با طاغوت را برافراشت و با شجاعت در این مسیر ایستادگی کرد.
شیرازی با تأکید بر اینکه امام خمینی(ره) نظام جمهوری اسلامی را بر پایه مردمسالاری دینی بنا نهاد، تصریح کرد: امام انقلاب را به مردم و مردم را به خدا متصل کرد و همین موضوع سبب شد دشمنان در طول دهههای گذشته نتوانند به اهداف خود دست یابند.
وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی گفت: دشمن طی ۴۷ سال گذشته از مسیرهای مختلف از جمله جنگ نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی وارد میدان شده اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: دشمنان تصور میکردند با ترور فرماندهان، ایجاد ناامنی و آشوب میتوانند نظام اسلامی را دچار فروپاشی کنند، اما حضور و بصیرت مردم تمامی این محاسبات را برهم زد.
وی جنگ اقتصادی را یکی از مهمترین عرصههای تقابل دشمن با جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: هدف دشمن در این جنگ، فاصله انداختن میان مردم و نظام است، اما ملت ایران با آگاهی و استقامت، همانند گذشته این مرحله را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
شیرازی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن اظهار داشت: ملت ایران نشان دادهاند در صحنههای حساس از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند و این سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است.
نظر شما