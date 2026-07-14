به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا، با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا، اظهار داشت: امیدواریم همان‌گونه که در دوران دفاع و مجاهدت در کنار رهبر شهید و شهدای والامقام، از جمله سردار شهید علی شیرازی، حضور داشتیم، امروز نیز بتوانیم از این مسیر بهره معنوی ببریم و به رشد و تعالی برسیم.

برگزاری مراسم بزرگداشت، ادای تکلیف در قبال رهبر شهید و شهدا

وی درباره هدف از برگزاری این مراسم گفت: برنامه امروز برای تجلیل از رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای فراجاست. ما در قبال امام و شهدای خود تکلیف داریم و یکی از مهم‌ترین وظایف ما، زنده نگه داشتن یاد و راه آنان است. این مراسم نیز در حقیقت ادای همین تکلیف است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: این برنامه تنها به تهران اختصاص ندارد، بلکه امروز در سراسر کشور، به همت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای انتظامی در حال برگزاری است و این مراسم نیز یکی از همان برنامه‌های سراسری است.

نیروهای مسلح همچنان در میدان هستند

حجت‌الاسلام شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره آمادگی نیروهای مسلح در حوزه امنیت داخلی و موضوع انتقام خون رهبر شهید و شهدا، اظهار داشت: ما اساساً از جنگ خارج نشده‌ایم. حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز در میدان بودیم و امروز هم اگرچه به ظاهر از آتش‌بس سخن گفته می‌شود، اما واقعیت این است که هیچ‌گاه آتش‌بس واقعی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: گاهی تقابل‌ها در قالب جنگ لفظی و گاهی به شکل درگیری نظامی بروز پیدا می‌کند و این موضوع برای ملت ایران مسئله تازه‌ای نیست.

اگر ۱۰ سال هم جنگ ادامه یابد، آماده‌ایم

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: اگر بنا باشد ۱۰ سال دیگر هم بجنگیم، آماده‌ایم. ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که هشت سال در برابر رژیم بعث ایستادگی کرد؛ در حالی که آن روز بسیاری می‌گفتند ایران امکانات و تسلیحات کافی ندارد و در برخی موارد نیز این ادعا درست بود. آن زمان نه از توان موشکی امروز خبری بود و نه از پهپادها و تجهیزات پیشرفته کنونی.

وی خاطرنشان کرد: امروز به لطف الهی توان دفاعی کشور به مراتب گسترده‌تر، تجهیزات فراوان‌تر و امکانات نظامی انبوه‌تر از گذشته است؛ بنابراین دشمن نباید بار دیگر ایران را آزمایش کند، چرا که یک بار این خطا را مرتکب شد و نتیجه آن را دید.

دشمن نتیجه معکوس گرفت

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه پس از شهادت رهبر انقلاب، گفت: دشمن تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند مردم را از انقلاب جدا کند، اما نتیجه کاملاً معکوس شد. مردم با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، به دنیا ثابت کردند که از اسلام، انقلاب و ولایت جداشدنی نیستند.

وی افزود: اگر دشمن بار دیگر این خطای راهبردی را تکرار کند، پایه‌های انقلاب اسلامی مستحکم‌تر خواهد شد و در مقابل، پایه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از پیش متزلزل می‌شود.

برای نابودی کفر جهانی آماده‌ایم

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر آمادگی جبهه مقاومت اظهار داشت: ما از متزلزل شدن پایه‌های آمریکا استقبال می‌کنیم و امیدواریم به همت امت اسلامی، جبهه مقاومت هرچه زودتر شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشد.

وی با یادآوری سخن رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان فرموده بودند رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید. اکنون اگر دشمنان برای تحقق این سرنوشت عجله دارند، ما نیز آماده‌ایم و برای نابودی کفر جهانی آمادگی کامل داریم.