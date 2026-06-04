https://mehrnews.com/x3cfdk ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6850558 استانها همدان استانها همدان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر با حضور پرشور مردم نهاوند همدان-مردم ولایتمدار نهاوند با حضور در جشن«کیلومتری» غدیر ولایت حضرت علی(ع) را جشن گرفتند. دریافت 51 MB کد مطلب 6850558 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری عید غدیر در گرگان میهمانی کیلومتری غدیر در جنوب شرق استان تهران تجدید بیعت مردم شهریار با شاه نجف ۳ ایستگاه عملیاتی آتشنشانی فعال است/ با وجود کمبود نیرو هراسی نداریم نود و ششمین شب ولایتمداری مردم اردستان همراه با شادی کودکان برچسبها همدان عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405 چشم به راه مهمونی غدیر
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