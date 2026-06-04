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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر با حضور پرشور مردم نهاوند

جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر با حضور پرشور مردم نهاوند

همدان-مردم ولایتمدار نهاوند با حضور در جشن«کیلومتری» غدیر ولایت حضرت علی(ع) را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6850558

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