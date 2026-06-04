توزیع ۴۳۰۰ پرس غذای گرم در شهر ایلام به مناسبت غدیر

محمد قیصرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با تلاش این عزیزان این تعداد پرس غذای گرم و با کیفیت مناسب تهیه و میان مددجویان کمیته امدادو اقشار مورد حمایت مراکز نیکوکاری توزیع گردید.
وی همچنین از برگزاری ضیافت شام ویژه ۲۵۰ نفر از مددجویان با همکاری یکی از خیرین و با تمرکز بر خانوادههای ایتام، درشب عید سعید غدیر در مسجد سیدالشهداء خبر داد که در فضایی معنوی برگزار شد.
قیصرزاده با قدردانی از حمایتهای خیرین، تأکید کرد که اجرای چنین پویشهایی علاوه بر تأمین نیازهای مادی، نقش مهمی در تقویت روحیه امید و نشاط در میان خانوادههای مورد حمایت ایفا میکند. وی در پایان از شهروندان و دوستداران امور خیریه دعوت کرد تا با مشارکت در طرحهای آتی، در مسیر خدمترسانی به نیازمندان همراه و یاریگر کمیته امداد باشند.
نظر شما