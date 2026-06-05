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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۷

نامه زلنسکی به پوتین درباره پایان دادن به جنگ اوکراین

نامه زلنسکی به پوتین درباره پایان دادن به جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگرئیس‌جمهور اوکراین در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور روسیه خواستار پایان دادن به درگیری بین دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیشنهاد پایان دادن به درگیری را مطرح کرد.

وی همچنین به رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد داد که در یک کشور ثالث با یکدیگر دیدار کنند

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که کرملین نامه ولادیمیر زلنسکی خطاب به پوتین را دیده است و بعداً به رئیس‌جمهور روسیه گزارش خواهد شد.

پسکوف گفت: اگر زلنسکی می‌خواهد با پوتین دیدار کند، می‌تواند به مسکو بیاید.

پیشتر پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ اعلام کرده بود که روسیه افرادی را در اوکراین پیدا خواهد کرد که بتوانند قرارداد صلح را امضا کنند، مشروط بر اینکه کی‌یف چنین تمایلی داشته باشد.

پوتین یادآور شد که دقیقاً دو سال پیش، دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر زلنسکی به پایان رسیده است و روسیه می‌تواند اسناد را منحصراً با نمایندگان قانونی امضا کند.

کد مطلب 6850695

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