کرملین: لوکاشنکو هیچ پیامی از سوی زلنسکی به پوتین منتقل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: پوتین و لوکاشنکو (رییس جمهور بلاروس) در جریان دیدار غیررسمی در والدای درباره موضوع اوکراین گفتگو کردند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: مسائل امنیتی و تشدید تنش‌ها توسط کشورهای اروپایی و همچنین تلاش‌ها برای تحریک بلاروس در دیدار روسای جمهور روسیه و بلاروس مورد گفتگو قرار گرفت. لوکاشنکو هیچ پیامی از سوی زلنسکی به پوتین منتقل نکرده است.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: موضع روسیه در مورد مسئله اوکراین برای مذاکره‌ کنندگان کی‌ یف و آمریکا کاملاً روشن و شناخته شده است. موضع مسکو در مورد اوکراین همان موضع تشریح شده پوتین در وزارت خارجه در سال ۲۰۲۴ است و هیچ تغییری نیافته است. روند کنونی در خطوط نظامی این اطمینان را می‌دهد که اهداف عملیات نظامی ویژه محقق خواهد شد. قصد نداریم لحن احساسی اظهارات زلنسکی را ارزیابی کنیم؛ این کار برعهده کارشناسان و خبرنگاران است.