به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز جمعه اعلام کرد: پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه برای تماس با اروپا آماده است. اروپایی‌ها در اشتباهند که فکر می‌کنند باید از موضع قدرت با روسیه صحبت کنند. عقل سلیم ایجاب می‌کند که تماس‎ها میان روسیه و اروپا برقرار باشد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه سپس گفت: اگر در اروپا واقعا نیروهایی پیدا شوند که درک کنند گفتگو با روسیه باید بدون تعیین ضرب الاجل باشد، در آن صورت مسکو برای چنین گفتگویی آمادگی خواهد داشت. اروپا باید از وضعیت واقعی امور از جمله درگیری ها در اوکراین مطلع شود.

دیمیتری پسکوف، سپس افزود: کی‌یف در شرایط سختی قرار دارد، اوضاع در خطوط مقدم به زودی برایش کاملا فاجعه‌بار خواهد شد. نتایج حملات نیروهای مسلح روسیه به خاک اوکراین چشمگیر است. نیروهای مسلح روسیه به حملات خود در خاک اوکراین ادامه خواهند داد. پوتین هر روز مرتباً گزارش‌های مربوط به حملات پهپادی اوکراین را دریافت می کند. سامانه‌های پدافندی مسکو کارآمدی بالایی را از خود نشان می‌دهند. مسکو تمام اقدامات لازم را برای رفع پیامدهای حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین انجام می‌دهد.