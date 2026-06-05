به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وینی کومار سفیر هند در روسیه گفت که روابط تجاری در چارچوب گروه بریکس میتواند فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای همه کشورهای عضو در زمانی که زنجیرههای تأمین جهانی تحت فشار هستند، ایجاد کند.
وی یادآور شد که هند امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد و تاکنون بیش از ۱۵۰ جلسه و رویداد با حضور همه کشورهای عضو در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ برگزار کرده است.
بریکس یک ائتلاف و سازمان بیندولتی از قدرتهای اقتصادی نوظهور است که هدف آن تقویت همکاریهای تجاری، سیاسی و مالی بین کشورهای در حال توسعه است. این گروه تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده و بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است.
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