به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وینی کومار سفیر هند در روسیه گفت که روابط تجاری در چارچوب گروه بریکس می‌تواند فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای همه کشورهای عضو در زمانی که زنجیره‌های تأمین جهانی تحت فشار هستند، ایجاد کند.

وی یادآور شد که هند امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد و تاکنون بیش از ۱۵۰ جلسه و رویداد با حضور همه کشورهای عضو در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ برگزار کرده است.

بریکس یک ائتلاف و سازمان بین‌دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که هدف آن تقویت همکاری‌های تجاری، سیاسی و مالی بین کشورهای در حال توسعه است. این گروه تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده و بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است.