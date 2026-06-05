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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

مقام هندی: روابط میان اعضای بریکس فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند

مقام هندی: روابط میان اعضای بریکس فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند

سفیر هند در روسیه اعلام کرد که روابط میان اعضای گروه بریکس فرصت های جدیدی را برای کشورهای عضو ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وینی کومار سفیر هند در روسیه گفت که روابط تجاری در چارچوب گروه بریکس می‌تواند فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای همه کشورهای عضو در زمانی که زنجیره‌های تأمین جهانی تحت فشار هستند، ایجاد کند.

وی یادآور شد که هند امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد و تاکنون بیش از ۱۵۰ جلسه و رویداد با حضور همه کشورهای عضو در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ برگزار کرده است.

بریکس یک ائتلاف و سازمان بین‌دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که هدف آن تقویت همکاری‌های تجاری، سیاسی و مالی بین کشورهای در حال توسعه است. این گروه تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده و بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6850716

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