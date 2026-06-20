به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان در روز شنبه اظهار کرد: آسمان استان صاف، گاهی با کمی ابر و در ساعات صبح با مه رقیق در سواحل و جزایر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت بادهای شمال‌غربی در خلیج‌فارس و غرب تنگه هرمز، دریا متلاطم خواهد شد. این وضعیت در شب نیز تداوم دارد و محدوده جزایر کیش و لاوان را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با بیان اینکه دریا در روز یکشنبه نسبتاً آرام خواهد بود، تأکید کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته، وزش بادهای جنوب‌شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود که منجر به ناپایداری دریایی خواهد شد.

حمزه‌نژاد با اشاره به افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر نقاط استان تا روز دوشنبه، از فعالان دریایی و بنادر غربی خواست تمهیدات لازم را برای تردد ایمن شناورها فراهم کنند و بر خودداری شناورهای سبک از تردد در مناطق مواج تأکید کرد.