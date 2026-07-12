به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه در خصوص وضعیت آب و هوای استان،اظهار کرد: هوای گرم تا روز سه‌شنبه در سطح استان به ویژه در ساعات ظهر و در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی هرمزگان ماندگار خواهد بود.

وی با توصیه به شهروندان، افزود: با توجه به تداوم گرمای هوا شهروندان از ترددهای غیرضروری، فعالیت‌های عمرانی و کارهای سنگین فیزیکی در ساعات گرم روز و در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کنند تا از خطر گرمازدگی پیشگیری شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان همچنین بر مدیریت بهینه مصرف انرژی به ویژه در ساعات بعدازظهر تأکید کرد.

حمزه‌نژاد، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر دریا به ویژه در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت بادهای غربی متلاطم خواهد شد.

وی ادامه داد: شرایط جوی و روند افزایش دما تا روز سه‌شنبه در سطح استان تداوم دارد و آسمان نیز صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: از نیمه دوم هفته جهت وزش باد به جنوب شرقی تغییر می‌کند که در پی آن رطوبت نسبی هوا افزایش خواهد یافت و از روز چهارشنبه تا پایان هفته نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.