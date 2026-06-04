پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان ۱۴ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در ساعات بعدازظهر و شب تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است و همچنان هوای استان گرم است.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا همراه با غبار محلی و بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و پاره‌ای نقاط غربی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: دریا در محدوده خلیج فارس با وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب مواج و در غرب تنگه هرمز نیز در ساعات عصر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم می‌شود.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس گاهی به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در سواحل و جزایر غربی استان تا ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد :تدابیر لازم در بنادر غربی استان به منظور رفت وآمد ایمن شناورها صورت بپذیرد و از رفت وآمد شناورهای سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی و شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شودو این شرایط دریایی به تناوب تا ظهر روز شنبه ۱۶ خرداد تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات شرقی استان شهرستان بشاگرد رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.

وی افزود: توصیه می‌شود با توجه به احتمال گرمازدگی از ترددهای غیر ضرور در ساعات گرم روز پرهیز شود و تدابیر لازم به منظور مدیریت مصرف انرژی صورت بپذیرد.