تشریح وضعیت آب و هوایی هرمزگان؛ تلاطم دریا و رگبار پراکنده در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان در روز چهارشنبه (سوم تیرماه ۱۴۰۵) اظهار کرد: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

وی افزود: دریا در طول روز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش‌بینی می‌شود. بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید. تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به توصیه‌های ایمنی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص وضعیت جوی استان خاطرنشان کرد: ساعات بعد از ظهر و شب با توجه به رشد ابر بویژه در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. بنابراین آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی نیز مورد انتظار است.

وی به شهروندان هشدار داد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه‌نژاد در پایان درباره نوسانات دمایی گفت: در این مدت ضمن افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش‌بینی می‌شود.