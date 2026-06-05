آغاز به کار سامانه ثبت ادعا برای ساماندهی اسناد غیررسمی در ایلام

عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: این سامانه با هدف ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت قطعی حقوق مالکان ایجاد شده و مسئولیت ثبت ادعاها در آن بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است.

وی افزود: بر اساس قانون، مردم باید ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت همه قراردادهای عادی و اسناد غیررسمی خود در این سامانه اقدام کرده و ادعاهای خود را به همراه اسناد و مدارک مرتبط بارگذاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اهمیت این اقدام در کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی، گفت: راه‌اندازی این سامانه بستری امن، مطمئن و کارآمد برای مردم فراهم می‌کند تا در صورت بروز مسائل حقوقی، بتوانند ادعاهای خود را به‌صورت مؤثر ثبت و پیگیری کنند.

علی‌محمدی تصریح کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، تثبیت مالکیت مردم و ایجاد امنیت روانی در حوزه اموال و معاملات غیرمنقول است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون و استقبال مردم از ثبت اطلاعات و اسناد در سامانه، نقش مؤثری در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی مرتبط با املاک خواهد داشت.