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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

آغاز به کار سامانه ثبت ادعا برای ساماندهی اسناد غیررسمی در ایلام

آغاز به کار سامانه ثبت ادعا برای ساماندهی اسناد غیررسمی در ایلام

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام از آغاز به کار سامانه ثبت ادعا برای ساماندهی اسناد غیررسمی در ایلام خبر داد.

عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: این سامانه با هدف ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت قطعی حقوق مالکان ایجاد شده و مسئولیت ثبت ادعاها در آن بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است.

وی افزود: بر اساس قانون، مردم باید ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت همه قراردادهای عادی و اسناد غیررسمی خود در این سامانه اقدام کرده و ادعاهای خود را به همراه اسناد و مدارک مرتبط بارگذاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اهمیت این اقدام در کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی، گفت: راه‌اندازی این سامانه بستری امن، مطمئن و کارآمد برای مردم فراهم می‌کند تا در صورت بروز مسائل حقوقی، بتوانند ادعاهای خود را به‌صورت مؤثر ثبت و پیگیری کنند.

علی‌محمدی تصریح کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، تثبیت مالکیت مردم و ایجاد امنیت روانی در حوزه اموال و معاملات غیرمنقول است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون و استقبال مردم از ثبت اطلاعات و اسناد در سامانه، نقش مؤثری در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی مرتبط با املاک خواهد داشت.

کد مطلب 6850737

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