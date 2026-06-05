تبریز بار دیگر ثابت کرد پیوند مردم آذربایجان با ولایت، ناگسستنی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام قدردانی حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر آذربایجان شرقی و حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر آذربایجان شرقی از مردم و دست‌اندرکاران راهپیمایی بزرگ عید غدیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عید غدیر، عید تجدید بیعت با ولایت و روز تجلی همبستگی امت است.

در روز عید الله الاکبر، سیل خروشان مردم غیور تبریز در پیاده‌روی عید ولایت، تجربه‌ای بود که در حافظه‌ جمعی این دیار حک شد. حضور ارزشمند، گسترده و تاریخی اقشار مختلف جامعه در این مراسم عظیم و همزمانی آن با سالروز ارتحال بنیانگذار آسمانی انقلاب اسلامی، خمینی کبیر، گواهی بر این حقیقت است که پیوند مردم آذربایجان با ولایت، پیوندی ناگسستنی و ریشه در ایمان و غیرت دارد.

این شکوه به یادماندنی علاوه بر اینکه نمادی از انسجام ملی حول محور ولایت و جلوه‌ گاه زنده‌ای از نشاط اجتماعی است، پاسخی قاطع به ادعاهای پوچ دشمنان نیز بود که همواره می‌ خواهند تصویر دروغینی از فاصله گرفتن مردم از دین و عقیده ترسیم کنند. امروز، مردم در میدان‌ ساعت فریاد زدند که دین و ولایت، جاری در رگ‌های این ملت است.

این پیاده‌ روی، در تداوم حماسه‌های شبانه خیابانی مردم تبریز در سه ماه اخیر است و این استمرار در حضور، نشان می‌دهد که مردم تبریز، اراده‌ی خود را برای پاسداری از حریم ولایت و دفاع از کشور، در هر شرایطی به نمایش می‌ گذارند.

برگزاری چنین مناسک وحدت‌بخش و مردمی در ابعادی چنین گسترده، الگویی جامع و کارآمد برای تمامی مسئولان و مدیران است تا در برنامه‌ریزی‌های خود، بیشتر به ظرفیت‌های مردمی و نیازهای معنوی جامعه تکیه کنند.

در پایان از پیشگاه مردم عزیز و شریف تبریز و استان و دست‌اندرکاران این آیین بزرگ مخصوصاً مواکب مردمی، هیئات مذهبی، مداحان اهل‌بیت عصمت وطهارت، مجموعه های فرهنگی، شهرداری تبریز، سپاه عاشورا و عوامل امنیتی و انتظامی که با همت جمعی زمینه این مراسم بزرگ را فراهم کردند، تقدیر و تشکر می‌نماییم.