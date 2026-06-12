به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز با اشاره به پیوند ناگسستنی حماسه حسینی با هویت دینی و انقلابی ایرانیان، اظهار کرد: امسال حال و هوای محرم در کشور رنگ دیگری دارد.

وی تأکید کرد: مردم ایران در عزاداری‌های امسال، بیش از هر دوره‌ای فضای عاشورای سال ۶۱ هجری را بازآفرینی کرده‌اند. راز این شباهت، ایستادگی امروز ملت در برابر جبهه استکبار جهانی است؛ همانگونه که یاران سیدالشهدا (ع) در برابر لشکر کفر و ظلم قامت برافراشتند، ملت ایران نیز با الهام از آن حماسه، فریاد «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» سر می‌دهد.

امام جمعه تبریز در ادامه، نقش روضه‌های خانگی را بی‌بدیل دانست و گفت: این مجالس، معارف حسینی را به متن خانواده‌ها برده و پایداری در برابر ظلم را از یک واقعه تاریخی به یک فرهنگ زنده و جاری تبدیل کرده است.

مطهری‌اصل افزود: عزاداری امسال از همین رو، رنگ و بویی عاشورایی و متفاوت با سال‌های قبل دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، خون مطهر امام حسین (ع) را منشأ دو اثر بزرگ خواند: نخست زنده نگه داشتن یاد و راه اهل بیت (ع) در طول تاریخ و دوم تأثیر تکوینی آن در نظام آفرینش که تا امروز ادامه دارد.

مطهری‌اصل با اشاره به مطالبه عدالت جهانی از سوی میلیاردها انسان، تصریح کرد: این خواسته بزرگ جز در سایه ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) تحقق نخواهد یافت.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها، تقوا را اساسی‌ترین شرط قبولی هر عبادتی برشمرد و افزود: مهم‌ترین دستاورد تقوا، ایجاد محبت الهی در دل انسان است. زمانی که فردی پرهیزگار باشد، نه تنها به خداوند عشق می‌ورزد، بلکه به هر کس که به خدا نزدیک‌تر است نیز دل‌بستگی پیدا می‌کند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: نشانه این محبت آنجاست که انسان به هر چیزی که محبوبش (خدا) را خشنود کند، خشنود شود و از هر چیزی که او را ناراحت کند، ناراحت گردد.

خطیب جمعه تبریز در ادامه با تأکید بر لزوم پاسداری از دستاوردهای معنوی محرم، هشدار داد: عزاداری برای اباعبدالله (ع) اجر ویژه‌ای دارد، اما نباید پس از پایان ماه محرم، این تقوا و پاکیزگی روحی را از دست داد.

وی افزود: وظیفه داریم این فضیلت اکتسابی را تا ماه‌های دیگر نیز حفظ کنیم و اجازه ندهیم غبار غفلت بر آینه دل بنشیند.

مطهری‌اصل در پایان با تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی، تصریح کرد: ما تا آخرین نفس، پرچم عزت، آزادگی و مقاومت را بر زمین نخواهیم گذاشت و ثابت می‌کنیم که محبت حقیقی به خدا و اولیای الهی، جز در سایه خشنودی به خشنودی‌های آنان و ناخشنودی از دشمنانشان معنا پیدا نمی‌کند.