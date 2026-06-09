ملت ایران پرچمدار واقعی مکتب عاشورا در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل صبح سه‌شنبه در همایش مسئولان هیئات مذهبی، مداحان و انجمن‌های اسلامی تبریز با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات از هر شرک و سیاهی است، اما لازمه تمسک حقیقی به این چراغ، پیروی عملی از مکتب انبیا و ائمه (ع) است، نه صرفاً اقرار زبانی به محبت آن بزرگواران.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: امام حسین (ع) تمام داشته‌های خود را در راه دین فدا کرد و ما نیز اگر خود را شیعه و محب اهل بیت (ع) می‌دانیم، باید در راه دین آماده فداکاری و تحمل دشواری‌ها باشیم. هر کس دوستدار و پیرو راستین امام حسین (ع) باشد، خود آن حضرت او را سوار بر کشتی نجات خواهد کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به برخی احادیث درباره محبت اهل بیت (ع) و عاقبت‌به‌خیری، تأکید کرد: این محبت هرچند ممکن است زمینه‌ساز بخشش برخی از حقوق الهی باشد، اما هیچ حق‌الناسی مشمول شفاعت اهل بیت (ع) نخواهد شد و هیچ مقام و منصب دنیوی مانع از حسابرسی اعمال در روز جزا نخواهد بود.

وی ادامه داد: طبق روایات، کسانی که در دنیا تقوا و اعمال صالح ندارند، در قیامت توفیق شفاعت ائمه (ع) را نخواهند یافت. خادمان و برگزارکنندگان مراسم محرم و صفر باید این اصل را مبنای کار خود قرار دهند تا این عزاداری‌ها که به فرموده امام راحل، اسلام را زنده نگه داشته‌اند، مورد قبول درگاه الهی واقع شوند.

حجت‌الاسلام مطهری‌اصل تصریح کرد: مجالس حسینی بستر بسیار مناسبی است تا مداحان و خادمان هیئات، علاوه بر ذکر مصائب اباعبدالله (ع)، از فضایل آن حضرت و سفارشاتشان بر رعایت موازین الهی همچون حق الناس، نماز، روزه، حجاب و عفاف، شجاعت و ایستادگی در برابر مستکبران و ظالمان سخن بگویند.

وی در پایان با اشاره به اولویت‌های دهه محرم امسال خاطرنشان کرد: جذب جوانان و نوجوانان، ایجاد علقه معنوی نسبت به دین و اولیای الهی، بازگشت حداکثری اقشار دورمانده از نظام انقلاب اسلامی و تبیین «جنگ تحمیلی سوم» که امروز از سوی مستکبران علیه کشور و ملت ایران به راه افتاده است، باید در منبرها و مراسم محرم در اولویت قرار گیرد. ملت ایران امروز پرچمدار راستین مکتب عاشوراست.