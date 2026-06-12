به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح جمعه با اعلام اینکه بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی امروز و فردا، وضعیت جوی در اغلب مناطق استان کرمان نسبتاً پایدار خواهد بود گفت: در برخی نواحی جنوبی و جنوب‌شرقی، پدیده وزش باد و گرد وخاک دور از انتظار نیست و در سایر مناطق نیز در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از روز یکشنبه تا انتهای هفته جاری، با تغییر جریانات جوی و انتقال ریزگردها به استان کرمان، شاهد وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار در اغلب مناطق استان خواهیم بود که این وضعیت منجر به کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، تأثیر این سامانه در نیمه جنوبی و مناطق شرقی استان کرمان محسوس‌تر خواهد بود و از نظر دمایی نیز، نقشه‌های هواشناسی حاکی از روند افزایش نسبی دما در برخی مناطق استان طی روزهای آتی است.

توصیه می‌شود شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، با توجه به پیش‌بینی کاهش کیفیت هوا و احتمال افزایش غلظت ریزگردها، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.