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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها در غرب آسیا

ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها در غرب آسیا

وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که در نتیجه مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن، تنش‌ها در غرب آسیا کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: امیدواریم روند مذاکرات میان آمریکا و ایران به برقراری صلح پایدار و کاهش تنش‌ها در غرب آسیا منجر شود.

پیشتر، خبرگزاری رسمی ترکیه(آناتولی) به نقل از منابعی در زارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که فیدان روز پنج‌شنبه در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت‌وگو کرده است.

فیدان و آل ثانی در این گفت‌وگو، مواضع طرف‌های مختلف و آخرین وضعیت مذاکرات میان تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار دادند.

کد مطلب 6850761

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