۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

فیدان: اسرائیل صلح میان آمریکا و ایران را به نفع خود نمی بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی منفعت خود را در صلح میان آمریکا و ایران نمی‌بیند و آنچه اسرائیل در لبنان انجام می‌دهد نقض آشکار آتش بس است.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: اسرائیل منفعت خود را در صلح میان آمریکا و ایران نمی‌بیند.

فیدان افزود: پاکستان تمام تلاش خود را به کار می بندد و ما با قطر برای موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات میان آمریکا و ایران همکاری می‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما به آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها نیاز داریم و آنچه اسرائیل در لبنان انجام می‌دهد نقض آشکار آتش بس است.

