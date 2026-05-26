به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در حاشیه جلسه بزرگداشت شهدای اقتدار در لرستان، اظهار داشت: در جریان جنگ ۱۲ روزه سلسله شهدای بزرگی به این سرزمین تقدیم شد که باید برنامههای ویژهای جهت بزرگداشت این شهدا برگزار شود.
وی گفت: در این جنگ؛ شهید باقری، شهید رشید، شهید سلامی، شهید جابری و سلسلهای از شهدا در طی جنگ ۱۲ روزه تقدیم انقلاب شدند و هدف از برگزاری این جلسه نیز برنامهریزی برای بزرگداشت این روز است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: برایناساس، در شب جمعه ۲۲ خرداد از ظرفیت غرفهها، تجمعات شبانه و حضور سخنرانان ملی و استانی در سطح ۱۲ شهرستان و بخشها برای تبیین شخصیت و منزلت شهدای اقتدار، استفاده میشود.
پور علی، تصریح کرد: علاوه بر این در نمازهای جمعه نیز سخنرانان به تشریح ابعاد شخصیتی شهدای اقتدار، خواهند پرداخت و در روز بیست و سوم خرداد نیز مراسم و مناسبتهای ویژهای با استفاده از فضاهای ایجاد شده در خیابان و... برگزار خواهد شد تا از این شهدای عزیز، یاد کنیم.
وی گفت: دیدار با خانواده شهدا و عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا از دیگر برنامههای این روز خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: استفاده از ظرفیت مساجد در محلات و دیدار با هممحلیهای شهدا نیز باعث کیفیتبخشی به این بزرگداشتها خواهد شد.
پور علی، تأکید کرد: نامگذاری برخی میادین، خیابانها و معابر سطح محلات به نام شهدای اقتدار، میتواند نام و یاد این شهدا را زنده نگه دارد.
وی بیان داشت: محوریت این رویدادها بر عهده سپاه پاسداران استان است. فرمانداران هم موظف شدند تا برای کمک و مشارکت در بهتر برگزارشدن این رویداد به سپاه کمک کنند و ستادهای مشابه این ستادها در شهرستانها هم چنین برنامههایی اجرا خواهند کرد.
نظر شما