به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارنظر درخصوص ایران با ادعای این که «نیروهای آمریکایی آمادگی لازم را دارند» در عین حال افزود: دستیابی به توافق با ایران که بتواند همان نتایج مورد نظر را از مسیر دیپلماتیک تأمین کند، گزینه مطلوب‌تر برای واشنگتن است.

وی افزود: اگر امکان دستیابی به یک توافق مکتوب وجود داشته باشد، ترجیح ما رسیدن به چنین توافقی است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به روند گفت‌وگوها ادعا کرد: مذاکرات در مسیر مثبتی پیش می رود.

ترامپ با التماس به ایران برای امضای توافق با آمریکا، در ادامه سریال سخنان تکراری اش درباره نزدیک بودن توافق مدعی شد: این موضوع اکنون بسیار نزدیک شده است ــ این یک دستاورد مهم [برای آمریکا] خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا در ادعایی تازه نیز گفت: برای نخستین بار تاکنون با حزب‌الله گفت‌وگو کردیم و آن‌ها با حمله نکردن به اسرائیل موافقت کرده‌اند.

ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که حملات مشروع و قانونی حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و مقاومت لبنان از حمله پهپادی به نظامیان اسرائیلی خبر دارد که در اطراف قلعه تاریخی الشقیف مستقر بودند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات لبنان گفت که شرایط مربوط به آتش‌بس در لبنان با آتش‌بس در سایر مناطق جهان متفاوت است.

ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که نخست‌وزیر پاکستان ۸ آوریل (۱۹ فروردین) اعلام کرد آتش‌بس میان آمریکا و ایران به همراه متحدانشان از همین لحظه در تمامی مناطق درگیری، از جمله لبنان، لازم‌الاجرا شده است.

شریف در پیامی در یکی از شبکه اجتماعی نوشته بود که خوشحالم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به همراه متحدانشان، با آتش‌بسی فوری در همه جا، از جمله لبنان و دیگر نقاط، موافقت کرده‌اند که از همین لحظه اجرایی است.