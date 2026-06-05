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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

پس از برگزاری رقابت های انتخابی؛

اسامی دعوت شدگان به تیم ملی ووشو زنان و مردان ایران اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به تیم ملی ووشو زنان و مردان ایران اعلام شد

دومین مرحله رقابت انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ووشو زنان و مردان در بخش تالو و ساندا زنان برگزار شد و دعوت‌شدگان به مرحله بعدی اردو مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله رقابت‌های انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ووشو تالو مردان و زنان و رقابت درون‌اردویی تیم ملی ساندا زنان با حضور مربیان و داوران برگزار شد.

بر این اساس در تیم ملی تالو زنان بر اساس نتایج انتخابی و جمع‌بندی؛ زهرا کیانی، مینا پناهی، هلیا اسدیان و نرگس شهبازی واجد شرایط حضور در مرحله بعدی اردو شدند.

در تیم ملی تالو مردان نیز شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده، ابوالفضل قره‌باغی و حسین قبله‌نما به اردو دعوت شدند.

نتایج مبارزه اول انتخابی ساندا زنان نیز به شرح زیر است؛
وزن ۵۲ کیلوگرم: سوگند سینکایی (برنده) - سوگند سلیمی
وزن ۶۰ کیلوگرم: دیانا رحیمی (برنده) - سهیلا منصوریان
گفتنی است نفرات دعوت شده به اردو از روز ۱۷ خردادماه در آکادمی ملی ووشو ایران حاضر شده و تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.

کد مطلب 6850809

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