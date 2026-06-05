حادثه رانندگی در محور «پل زال» - اندیمشک یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در ساعت ۰۶:۵۰ صبح امروز جمعه، در پی دریافت گزارش از سوی مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در محور پل زال - اندیمشک، بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بر اثر واژگونی در مسیر مذکور دچار حادثه شد که با حضور سریع عوامل پلیس‌راه، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امدادی در صحنه، عملیات نجات و امداد آغاز که متأسفانه بر اثر این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز مجروح که فرد آسیب‌دیده بلافاصله توسط واحدهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس‌راه لرستان با استناد به گزارش کارشناسان تصادفات، علت تامه این واژگونی را خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد.

سرهنگ شادابی‌چگنی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث جاده‌ای، خطاب به رانندگان، گفت: خواب‌آلودگی یکی از خطرناک‌ترین عوامل در تصادفات جاده‌ای است؛ زیرا در این حالت، راننده کنترل خود را بر خودرو ازدست‌داده و در کسری از ثانیه، حادثه‌ای غیرقابل‌بازگشت رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: از رانندگان عزیز درخواست می‌شود در صورت احساس خستگی یا بی‌حوصلگی، حتی اگر مسیر کوتاهی در پیش داشته باشند، حتماً در اولین استراحتگاه‌های مجاز توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند تا خدای‌ناکرده شاهد حوادث این‌چنین تلخ جاده‌ای نباشیم.