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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

امام‌جمعه بجنورد: تبرّی از دشمنان خدا از ویژگی‌های مؤمنان است

امام‌جمعه بجنورد: تبرّی از دشمنان خدا از ویژگی‌های مؤمنان است

بجنورد- امام‌جمعه بجنورد با بیان اینکه پیروان پیامبر(ص) «اَشدّاءُ علی الکفّار و رُحَماءُ بینهم» هستند، گفت: مؤمنان باید در برابر دشمنان خدا موضع روشن داشته باشند و در میان خود مهربان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های پیروان پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: طبق آیات قرآن، مؤمنان «اَشدّاءُ علی الکفّار و رُحَماءُ بینهم» هستند.

امام‌جمعه بجنورد افزود: اعتماد نکردن به دشمنان و ظالمان و اعلام برائت از آنان از مصادیق این آموزه قرآنی است و مؤمنان باید در برابر دشمنان خدا موضع روشن داشته باشند.

وی با بیان اینکه در صورت تسلط دشمنان، آنان به دنبال تحقیر و تضعیف امت اسلامی خواهند بود، تصریح کرد: مؤمنان در عین قاطعیت در برابر دشمن، نسبت به یکدیگر مهربان، اهل عبادت و خضوع در برابر پروردگار هستند.

حجت‌الاسلام نوری همچنین با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشن باشکوه غدیر و گرامیداشت امام راحل گفت: از همه برگزارکنندگان این برنامه‌ها تقدیر می‌کنیم.

خطیب جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: برخی تلاش‌ها با هدف ایجاد تفرقه در جبهه مقاومت و تضعیف آن دنبال می‌شود و در صورت موفقیت، سایر بخش‌های این جبهه نیز هدف قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در منطقه، موضوعاتی همچون خلع سلاح برخی کشورها مطرح است و این روندها با اهداف سیاسی مشخص دنبال می‌شود.

امام‌جمعه بجنورد همچنین با اشاره به موضوع مذاکره اظهار کرد: مذاکره با ایران از سوی برخی طرف‌ها با هدف ایجاد تفرقه دنبال می‌شود، در حالی که این گفت‌وگوها برای احقاق حقوق ملت ایران است و تا زمانی که طرف مقابل از رویکرد استکباری خود دست برندارد، تقابل ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: ایران به دنبال تثبیت دستاوردهایی است که در سال‌های گذشته به دست آمده است.

کد مطلب 6850833

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