به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای پیروان پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: طبق آیات قرآن، مؤمنان «اَشدّاءُ علی الکفّار و رُحَماءُ بینهم» هستند.
امامجمعه بجنورد افزود: اعتماد نکردن به دشمنان و ظالمان و اعلام برائت از آنان از مصادیق این آموزه قرآنی است و مؤمنان باید در برابر دشمنان خدا موضع روشن داشته باشند.
وی با بیان اینکه در صورت تسلط دشمنان، آنان به دنبال تحقیر و تضعیف امت اسلامی خواهند بود، تصریح کرد: مؤمنان در عین قاطعیت در برابر دشمن، نسبت به یکدیگر مهربان، اهل عبادت و خضوع در برابر پروردگار هستند.
حجتالاسلام نوری همچنین با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری جشن باشکوه غدیر و گرامیداشت امام راحل گفت: از همه برگزارکنندگان این برنامهها تقدیر میکنیم.
خطیب جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای افزود: برخی تلاشها با هدف ایجاد تفرقه در جبهه مقاومت و تضعیف آن دنبال میشود و در صورت موفقیت، سایر بخشهای این جبهه نیز هدف قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در منطقه، موضوعاتی همچون خلع سلاح برخی کشورها مطرح است و این روندها با اهداف سیاسی مشخص دنبال میشود.
امامجمعه بجنورد همچنین با اشاره به موضوع مذاکره اظهار کرد: مذاکره با ایران از سوی برخی طرفها با هدف ایجاد تفرقه دنبال میشود، در حالی که این گفتوگوها برای احقاق حقوق ملت ایران است و تا زمانی که طرف مقابل از رویکرد استکباری خود دست برندارد، تقابل ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: ایران به دنبال تثبیت دستاوردهایی است که در سالهای گذشته به دست آمده است.
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