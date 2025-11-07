به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: شهید حسن طهرانی‌مقدم نمونه‌ای درخشان از روحیه جهادی، خودباوری و ایمان به وعده‌های الهی بود که با مجاهدت‌های خود قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را به نقطه‌ای رساند که هیچ دشمنی جرأت تعرض به کشور را ندارد.

وی افزود: امروز تفکر طهرانی‌مقدم در محور مقاومت جریان دارد و شخصیت‌هایی مانند سید حسن نصرالله با تکیه بر همین مکتب، هیمنه رژیم صهیونیستی را در هم شکسته‌اند و نصرالله نماد ایستادگی در برابر ظلم و خیانت قدرت‌های جهانی بود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: ملت ایران باید بداند که امنیت امروز کشور، مرهون تلاش و ایثار دانشمندان و سردارانی است که با نثار جان خود، اقتدار ملی را رقم زدند و این مسیر باید در بین جوانان و دانشگاهیان تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه گفت: امروز دشمنان با جنگ روایت‌ها و رسانه‌ای تلاش دارند چهره مقاومت را تضعیف کنند، اما بیداری ملت‌ها و آگاهی نسل جوان اجازه نخواهد داد این نقشه‌ها به سرانجام برسو.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همان‌طور که شهید طهرانی‌مقدم در عرصه علم و فناوری جهادی عمل کرد، مسئولان نیز باید در عرصه مدیریت و اقتصاد با همان روحیه انقلابی عمل کنند تا کشور از مشکلات موجود عبور کند.

نوری در پایان با بیان اینکه مقاومت رمز عزت امت اسلامی است، گفت: اگر ملت‌ها بر مبنای ایمان، ولایت‌پذیری و خودباوری حرکت کنند، پیروزی‌های بزرگ‌تری همچون آزادسازی قدس شریف نیز دور از دسترس نخواهد بود.