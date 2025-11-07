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۱۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

نوری: «شهید طهرانی‌مقدم» نماد خودباوری و مقاومت ملت ایران است

نوری: «شهید طهرانی‌مقدم» نماد خودباوری و مقاومت ملت ایران است

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: شهید طهرانی‌مقدم با ایمان و خودباوری راه اقتدار موشکی جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: شهید حسن طهرانی‌مقدم نمونه‌ای درخشان از روحیه جهادی، خودباوری و ایمان به وعده‌های الهی بود که با مجاهدت‌های خود قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را به نقطه‌ای رساند که هیچ دشمنی جرأت تعرض به کشور را ندارد.

وی افزود: امروز تفکر طهرانی‌مقدم در محور مقاومت جریان دارد و شخصیت‌هایی مانند سید حسن نصرالله با تکیه بر همین مکتب، هیمنه رژیم صهیونیستی را در هم شکسته‌اند و نصرالله نماد ایستادگی در برابر ظلم و خیانت قدرت‌های جهانی بود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: ملت ایران باید بداند که امنیت امروز کشور، مرهون تلاش و ایثار دانشمندان و سردارانی است که با نثار جان خود، اقتدار ملی را رقم زدند و این مسیر باید در بین جوانان و دانشگاهیان تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه گفت: امروز دشمنان با جنگ روایت‌ها و رسانه‌ای تلاش دارند چهره مقاومت را تضعیف کنند، اما بیداری ملت‌ها و آگاهی نسل جوان اجازه نخواهد داد این نقشه‌ها به سرانجام برسو.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همان‌طور که شهید طهرانی‌مقدم در عرصه علم و فناوری جهادی عمل کرد، مسئولان نیز باید در عرصه مدیریت و اقتصاد با همان روحیه انقلابی عمل کنند تا کشور از مشکلات موجود عبور کند.

نوری در پایان با بیان اینکه مقاومت رمز عزت امت اسلامی است، گفت: اگر ملت‌ها بر مبنای ایمان، ولایت‌پذیری و خودباوری حرکت کنند، پیروزی‌های بزرگ‌تری همچون آزادسازی قدس شریف نیز دور از دسترس نخواهد بود.

کد مطلب 6647789

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