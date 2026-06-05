به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ با ایران، به‌طور محرمانه یگان‌های نخبه نظامی و اطلاعاتی را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده است.

سی ان ان مدعی شد: این اقدام بخشی از شبکه‌ای از پایگاه‌های مخفی اسرائیل در سراسر خاورمیانه است که برای تسهیل عملیات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته دو نفر از این منابع آگاه، این نیروها از چندین نقطه در جنوب جمهوری آذربایجان، در مجاورت مرز شمالی ایران فعالیت می‌کردند؛ در نزدیک‌ترین نقطه تنها حدود ۶۰ مایل (حدود ۹۶ کیلومتر) با شهر تبریز ایران فاصله داشتند؛ شهری که اسرائیل در جریان جنگ آن را هدف حمله قرار داد.

این رسانه آمریکایی ادعا کرد: دو منبع دیگر گفتند که واحدهای کماندویی ویژه نیز در این مناطق مستقر شده و مأموریت‌های جمع‌آوری اطلاعات و عملیات پهپادی انجام داده‌اند؛ امری که به اسرائیل امکان دید و اشراف ارزشمندی بر شمال ایران در طول جنگ داده است.

سی ان ان مدعی شد: استقرار مخفی نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان یکی از چندین موقعیت نظامی اسرائیل در سراسر خاورمیانه بوده که به ارتش آن، امکان دسترسی عملیاتی داده و نشان می‌دهد کشورهای همسایه ایران، برخی با اجازه و برخی احتمالاً بدون اجازه، در تسهیل عملیات علیه تهران و درگیر شدن در این جنگ نقش داشته‌اند. به گفته منابع، این پایگاه‌ها در جمهوری آذربایجان بخشی از مجموعه‌ای از تأسیسات و پایگاه‌های مخفی در کشورهای مختلف از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند بوده‌اند. این نیروها ابتدا به‌عنوان تیم‌های احتمالی نجات در شرایط اضطراری برنامه‌ریزی شده بودند، اما دامنه مأموریت آنها به تدریج به موقعیت‌های نظامی و اطلاعاتی گسترش یافت.

این رسانه آمریکایی ادعا کرد: در مجموع، این استقرارها نیروهای اسرائیلی را در طول جنگ در پیرامون مناطق جنوبی، غربی و شمالی ایران قرار داد و برد عملیاتی آنها را صدها مایل به عمق خاک ایران گسترش داد. این موقعیت‌های برتر به اسرائیل کمک کرد تا موج‌های مکرر حملات علیه اهداف مختلف در سراسر کشور را حفظ کند. بر اساس گفته یکی از منابع، عملیات جمهوری آذربایجان شامل چند ده نیرو بوده که در میان آنها اعضای نیروهای عملیات ویژه اسرائیل، یگان نخبه رزمی و نجات هوایی و همچنین نیروهای موساد حضور داشته‌اند.

سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در آمریکا در بیانیه‌ای، این ادعاها را رد و اعلام کرد: «ما قاطعانه ادعاهای بی‌اساس درباره استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه کشورهای ثالث را رد می‌کنیم.»