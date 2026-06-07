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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

جزئیات شکست پروژه ضد ایرانی موساد به روایت شبکه صهیونیستی

جزئیات شکست پروژه ضد ایرانی موساد به روایت شبکه صهیونیستی

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که موساد یک میلیارد شِکِل و تیمی متشکل از صدها نفر را به پروژه‌ای برای سرنگونی حاکمیت ایران اختصاص داده بود، اما نتایج آن ناامیدکننده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، به نقل از دو منبع آگاه فاش کرد که معاون رئیس موساد، که با حرف اختصاری «الف» شناخته می‌شود، حدود یک سال پیش بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد شِکِل و تیمی متشکل از صدها نفر را برای اجرای پروژه‌ای با هدف سرنگونی حاکمیت در ایران دریافت کرده است.

این منبع رسانه‌ای افزود که نتایج این پروژه، همانطور که امروز مشخص شده است، به هیچ وجه چشمگیر نبود، بلکه تا حد زیادی ناامیدکننده بود.

روزنامه نیویورک تایمز در روز ۲۲ مارس فاش کرد که نتانیاهو برای متقاعد کردن ترامپ به اینکه سرنگونی حاکمیت در ایران واقع‌بینانه است، به خوش‌بینی موساد در مورد وقوع یک قیام مردمی علیه ایران تکیه کرده بود.

این روزنامه افزود: نتانیاهو ناراحتی خود را از احتمال توقف جنگ توسط ترامپ در حالی که عملیات موساد نتیجه‌ای نداده است، ابراز کرده بود.

کد مطلب 6852416

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