به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان ضمن اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله میلاد امام موسی کاظم (ع)، سالروز مباهله و قیام ۱۵ خرداد، به مسئله حفاظت از منابع طبیعی و خطرات آتشسوزی در جنگل‌ها و مراتع پرداخت.

امام جمعه دشتستان با ابراز نگرانی از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور، خاطرنشان کرد: طبیعت سرسبز، جنگل‌ها و مراتع، نعمت‌های بی‌بدیل الهی هستند که حفظ آنها یک وظیفه دینی و اجتماعی محسوب می‌شود. در آموزه‌های اسلامی، درختکاری از مصادیق صدقات جاریه است و تخریب عمدی طبیعت، گناهی نابخشودنی به شمار میرود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده آتش‌سوزی های اخیر ناشی از سهل‌انگاری و خطای انسانی است، تأکید کرد: سوختن هر درخت، به منزله سوختن ریه‌های زمین است. از بین رفتن زیستگاه حیوانات و دسترنج کشاورزان زحمتکش، خشم الهی را در پی دارد و مصداق تضییع حق الناس است.

مصلح از عموم مردم، مسافران و کشاورزان خواست با نهایت دقت از روشن کردن آتش در محیط‌های آسیب‌پذیر خودداری کرده و از آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت محصول جداً پرهیز کنند.

وی همچنین از مسئولان خواست با تجهیز امکانات و برخورد قاطع با متخلفان، از این ثروت ملی محافظت کنند.

غدیر؛ روز کمال دین و تجدید میثاق با ولایت

امام جمعه دشتستان با اشاره به عید سعید غدیر خم، به تشریح ۳۲ وصف از اوصاف این عید بزرگ الهی پرداخت و روز غدیر را روز کمال دین، روز برطرف شدن اندوه‌ها، روز پذیرش اعمال، روز بخشش و عطا، روز آرامش مؤمنان و روز تجارت با خداوند توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، افزود: غدیر روز روشن شدن راه هدایت، روز پیوند امت با امام، روز شادی مؤمنان، روز آشتی دل‌ها و روز تجدید عهد با ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام است. شایسته است این روز بزرگ را با عمل پاس بداریم و با افزایش صلوات، اطعام مؤمنان، صله رحم و نشر معارف غدیر، پیام ولایت را در جامعه زنده نگه داریم.

مباهله؛ سند حقانیت اهل بیت (ع)

خطیب جمعه برازجان با تبریک سالروز مباهله پیامبر اکرم (ص)، این واقعه را سندی روشن بر حقانیت اسلام و عظمت جایگاه اهل بیت (ع) دانست و اظهار کرد: مباهله به ما می‌آموزد که حقانیت با منطق و استدلال آغاز میشود و در صورت لجاجت دشمن، خداوند حق را آشکار می‌سازد. همچنین این واقعه به تمام تاریخ اعلام کرد که اهل بیت (ع) کشتی نجات و مفسران حقیقی قرآن هستند.

قیام ۱۵ خرداد؛ منشور بیداری ملت ایران

امام جمعه دشتستان ۱۵ خرداد را روز ظهور ایمان و بصیرت مردمی دانست که زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی شد و تصریح کرد: قیام ۱۵ خرداد به ما آموخت که پیوند مردم با دین و رهبری، بزرگترین سرمایه یک ملت است. زنده نگه داشتن یاد این قیام، زنده نگه داشتن روح مقاومت و آگاهی است.

خانواده و تکریم بازنشستگان

مصلح با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، خانواده را کانون آرامش و تربیت دانست و بر تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد. وی بازنشستگان را سرمایه‌های تجربه و تعهد جامعه خواند و گفت: تکریم بازنشستگان، احترام به حافظه تاریخی و ریشه‌های این کشور است.

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت جبهه مقاومت پرداخت و گفت: امروز جبهه نبرد ما از تنگه هرمز تا لبنان کشیده شده است. دشمن در محاصره دریایی ناکام مانده و کشتی‌ها با پروتکل جمهوری اسلامی عبور می‌کنند. هر تجاوزی در این آبراه، پاسخی دوچندان در پی خواهد داشت.

وی در خصوص تحولات لبنان هشدار داد و افزود: دشمن نقشه تضعیف حزب‌الله را در سر دارد، اما بدانند که تنها انگاری حزب‌الله یک خطای محاسباتی بزرگ است. راهبرد ما جنگ شبکه محور است و از مقاومت پشتیبانی همه‌جانبه می‌کنیم، اما صحنه گردان میدان، فرمانده بومی مقاومت است.