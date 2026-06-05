راهپیمایی گرامیداشت یوم الله ۱۵ خرداد در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم، همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، با حضور گسترده در آیین راهپیمایی این روز تاریخی، یاد و خاطره شهدای نهضت اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.



این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه قم از مصلاس قدس این شهر آغاز شد و راهپیمایان با حرکت به سمت چهارراه شهدا، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر استمرار راه امام راحل و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.



در این راهپیمایی که با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی، نیروهای مسلح، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از پیشکسوتان نهضت امام خمینی(ره) برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.



راهپیمایان در طول مسیر با سر دادن شعارهای استکبارستیزی، بر ضرورت ایستادگی در برابر سیاست‌های استکباری و مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کردند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین با سردادن شعارهایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر ترسیم شده از سوی امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.



حاضران در این راهپیمایی با اعلام انزجار از سیاست‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی، مواضع خود را در قبال نظام سلطه جهانی ابراز داشته و بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و استکبارستیزی تأکید کردند.



راهپیمایی سالروز ۱۵ خرداد در قم در فضایی سرشار از شور انقلابی و حضور گسترده مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حرکت به سمت حرم مطهر بانوی کرامت، یاد و خاطره قیام سرنوشت‌ساز مردم ایران در سال ۱۳۴۲ را گرامی داشتند.



مردم ولایتمدار قم در طول این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از ولایت فقیه، بار دیگر بر پایبندی خود به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.



راهپیمایان همچنین از مسئولان کشور خواستند نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی برابر مردم بی دفاع لبنان قاطعانه ایستادگی کنند و موضوع را در روند مذاکرات ترتیب اثر دهند.



در این راهپیمایی بخش هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل قرائت شد و حاضرین از مسئولان خواستند نسبت به منویات رهبر انقلاب در خصوص دچار نشدن در اشتباه محاسباتی اهتمام و توجه ویژه ای داشته باشند.



راهپیمایان تصاویر شهدای جنگ تحمیلی اخیر و رهبر شهید و همچینن پرچم های ایران اسلامی و حزب الله لبنان را در دست داشتند و حمایت خود را از نیروهای مسلح کشور در رویارویی با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.



در پایان راهپیمایی نیز دعای عظم البلا برای فرج حضرت صاحب الزمان (عج) و پیروزی و نصرت رزمندگان اسلام قرائت کردند.