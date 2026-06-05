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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

هشدار امام‌جمعه طالقان به مسئولان: از خطای محاسباتی بپرهیزید

هشدار امام‌جمعه طالقان به مسئولان: از خطای محاسباتی بپرهیزید

طالقان- امام جمعه طالقان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، ضمن تمجید از استقامت «ملت مبعوث‌شده»، بر ضرورت پرهیز مسؤولان از هرگونه اقدام تنش‌زا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان طالقان، با اشاره به توصیه‌های اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) پیرامون فضایل انسانی، «سخاوت» را ستون ایمان و نماد یقین مؤمن دانست و تصریح کرد: کسی که به هدف متعالی خود آگاه باشد، ایثار و بخشش در راه خدا برایش سهل و آسان خواهد بود.


امام جمعه طالقان در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و سالگرد رحلت امام خمینی (ره) پرداخت. وی با اشاره به تعبیر «امت مبعوث شده» در کلام رهبری گفت: این تعبیر نشان‌دهنده امید و دلبستگی عمیق رهبر انقلاب به ظرفیت‌های عظیم مردمی است. حضور مستمر و پرشور مردم در میدان‌های دفاع از نظام و خونخواهی رهبران شهید، گواهی بر این اراده پولادین و ایمان راسخ است.


حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا با بازخوانی بخش‌های کلیدی پیام رهبر انقلاب، بر هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد و افزود: دشمن پس از شکست در میدان‌های نظامی و خیابانی، اکنون راهبرد خود را بر دو محورِ «فرسایش تاب‌آوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسؤولان» متمرکز کرده است.

وی در این باره به مسؤولان هشدار داد: هر اقدامی که موجب بدبینی، یأس و سرخوردگی مردم شود، ناخواسته هم‌سویی با اهداف دشمن است. از این رو، مسؤولان باید در ترازِ «ملت مبعوث شده» حرکت کنند، از مطالبات اصلی مردم فاصله نگیرند و در گفتار و عمل، مظهر وحدت و یکپارچگی باشند.

امام جمعه طالقان ابزار اصلی بدخواهان را کاشت بذر تردید، اختلاف و بدگمانی در بدنه جامعه دانست و اظهار داشت: برای خنثی‌سازی این نقشه‌ها، راهی جز ایستادگی، روشن‌بینی و حفظ انسجام ملی نداریم. مسؤولان موظفند با اعلام مواضع شفاف، مقتدرانه و انقلابی، از هرگونه حاشیه‌سازی که موجب تضعیف وحدت ملی شود، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواند و در پایان از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری رویدادهای باشکوه عید غدیر در شهرستان طالقان قدردانی کرد.

کد مطلب 6850920

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