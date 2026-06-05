به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان طالقان، با اشاره به توصیههای اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) پیرامون فضایل انسانی، «سخاوت» را ستون ایمان و نماد یقین مؤمن دانست و تصریح کرد: کسی که به هدف متعالی خود آگاه باشد، ایثار و بخشش در راه خدا برایش سهل و آسان خواهد بود.
امام جمعه طالقان در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و سالگرد رحلت امام خمینی (ره) پرداخت. وی با اشاره به تعبیر «امت مبعوث شده» در کلام رهبری گفت: این تعبیر نشاندهنده امید و دلبستگی عمیق رهبر انقلاب به ظرفیتهای عظیم مردمی است. حضور مستمر و پرشور مردم در میدانهای دفاع از نظام و خونخواهی رهبران شهید، گواهی بر این اراده پولادین و ایمان راسخ است.
حجتالاسلام رحمتینیا با بازخوانی بخشهای کلیدی پیام رهبر انقلاب، بر هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد و افزود: دشمن پس از شکست در میدانهای نظامی و خیابانی، اکنون راهبرد خود را بر دو محورِ «فرسایش تابآوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسؤولان» متمرکز کرده است.
وی در این باره به مسؤولان هشدار داد: هر اقدامی که موجب بدبینی، یأس و سرخوردگی مردم شود، ناخواسته همسویی با اهداف دشمن است. از این رو، مسؤولان باید در ترازِ «ملت مبعوث شده» حرکت کنند، از مطالبات اصلی مردم فاصله نگیرند و در گفتار و عمل، مظهر وحدت و یکپارچگی باشند.
امام جمعه طالقان ابزار اصلی بدخواهان را کاشت بذر تردید، اختلاف و بدگمانی در بدنه جامعه دانست و اظهار داشت: برای خنثیسازی این نقشهها، راهی جز ایستادگی، روشنبینی و حفظ انسجام ملی نداریم. مسؤولان موظفند با اعلام مواضع شفاف، مقتدرانه و انقلابی، از هرگونه حاشیهسازی که موجب تضعیف وحدت ملی شود، پرهیز کنند.
حجتالاسلام رحمتینیا همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواند و در پایان از تمامی دستاندرکاران برگزاری رویدادهای باشکوه عید غدیر در شهرستان طالقان قدردانی کرد.
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