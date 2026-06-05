به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان ترکاشوند ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ملایر ضمن گرامیداشت سالگرد شهدای ۱۵ خرداد به تبیین بیاناتی از رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ترکیبی پرداخت.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: رهبر انقلاب اسرائیل را «پادگان نظامی نظام سلطه در منطقه» توصیف و تأکید کردند که ایران از هر اقدامی برای پیاده‌سازی سناریوی توسعه جغرافیایی این رژیم تا مرزهای شرقی ایران کوتاهی نخواهد کرد.

امام جمعه موقت ملایر افزود: به فرموده رهبر انقلاب، دشمن در جنگ نظامی از نیروهای مسلح و مردم در دو عرصه میدان و خیابان شکست عمیق و تحقیرآمیزی خورده، اما اکنون درگیر جنگ ترکیبی هستیم که نقطه تمرکز دشمن، ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان و کاهش تاب‌آوری مردم است؛ راه مقابله با این جنگ ترکیبی دشمن بصیرت و ایستادگی و هم‌صدا نبودن با دشمنان است.

وی با اشاره به نقش مسئولان در حفظ وحدت خاطرنشان کرد: هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن بوده و کسانی که میان مردم و مسئولان اختلاف بیندازند، دست شیطان بزرگ هستند.

حجت الاسلام ترکاشوند در ادامه با تفکیک سه میدان «خیابان، نبرد، دیپلماسی» تصریح کرد: مذاکره نباید به معنای عقب‌نشینی باشد، بلکه یکی از عرصه‌های نبرد است و باید بر اساس شروط تعیین‌شده از سوی رهبری پیش برود.

وی همچنین بر لزوم حمایت از خانواده‌های پرجمعیت و مبارزه با فساد در فضای مجازی تأکید کرد و با قرائت حدیث قدسی درباره اهمیت حکومت عادلانه بیان کرد: امیدواریم انقلاب اسلامی به انقلاب حضرت بقیه‌الله الاعظم متصل شود.