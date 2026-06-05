به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر صائین قلعه با اشاره به جایگاه والای واقعه مباهله در تاریخ اسلام، اظهار کرد: روز مباهله یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رویدادهای ۲۳ سال بعثت پیامبر اکرم(ص) است که به تنهایی میتواند حقانیت اسلام را در برابر دشمنان و منکران اثبات کند.
وی افزود: در این حادثه بزرگ، توحید، نبوت و امامت در کاملترین جلوههای خود نمایان شد و حقیقت ناب اسلام در برابر دیدگان جهانیان آشکار گردید.
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه مباهله نماد اقتدار و اطمینان کامل به حقانیت دین الهی است، تصریح کرد: مباهله در واقع مظهر تکیه بر حق، یقین به وعدههای الهی و ایستادگی در برابر باطل است؛ جایی که پیامبر اکرم(ص) با اتکا به فرمان خداوند، نزدیکترین و پاکترین افراد خاندان خود را به میدان آورد.
امام جمعه صائینقلعه تأکید کرد: پیام بزرگ مباهله برای مسلمانان، پایبندی به حقیقت، دفاع از ارزشهای الهی و حرکت در مسیر اهلبیت(ع) است؛ مسیری که همواره مایه عزت، وحدت و سربلندی امت اسلامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مباهله تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه الگویی برای همه دورانهاست، خاطرنشان کرد: همانگونه که در واقعه مباهله همه ایمان در برابر همه کفر قرار گرفت، امروز نیز جبهه ایمان به رهبری نظام جمهوری اسلامی در برابر جبهه استکبار و کفر جهانی ایستاده است.
امام جمعه صائینقلعه تأکید کرد: همانطور که معنویت، اخلاص، صفا و اقتدار معنوی پیامبر اکرم(ص) و خاندان مطهر ایشان دشمن را وادار به عقبنشینی کرد، امروز نیز ملت ایران با اتکا به ایمان، معنویت، وحدت و اقتدار خود و با حول و قوه الهی، دشمنان را از میدان خارج خواهد کرد.
وی در پایان گفت: پیام مباهله برای مسلمانان، ایستادگی بر حق، اعتماد به وعدههای الهی و حرکت در مسیر اهلبیت(ع) است؛ مسیری که عزت، استقلال و سربلندی امت اسلامی را تضمین میکند.
وی افزود: صد روز ایستادگی، همبستگی و حضور کمنظیر ملت ایران در صحنه، یک رخداد تاریخی و معجزهآسا بود که بار دیگر نشان داد رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، اراده پویا، بصیرت و حضور آگاهانه مردم است.
امام جمعه صائینقلعه خاطرنشان کرد: این حضور گسترده و هوشمندانه، دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت و ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاههای حساس، با وحدت و انسجام از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع میکند.
حجتالاسلام اصلانی با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان پس از ناکامی در عرصههای مختلف گفت: دشمن پس از شکست در دستیابی به اهداف نظامی و راهبردی خود، امروز با طرح موضوع مذاکره و فضاسازی رسانهای در پی ایجاد اختلاف، دوگانگی و تفرقه در جامعه است.
وی تأکید کرد: ملت ایران ملتی هوشیار و بصیر است و هرگونه تعامل و مذاکره باید از موضع عزت، اقتدار و برای احقاق حقوق ملت باشد، نه از موضع ضعف و تسلیم در برابر زیادهخواهیهای استکبار.
امام جمعه صائینقلعه در پایان تصریح کرد: سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی، مردم، وحدت ملی و نیروهای مسلح مقتدر و وفادار به آرمانهای انقلاب هستند و این پشتوانه عظیم مردمی، ضامن امنیت، استقلال و پیشرفت کشور خواهد بود.
حجتالاسلام اصلانی در ادامه خطبههای نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و همبستگی ملی اظهار کرد: امروز وظیفه همگانی آحاد جامعه، تداوم ایستادگی، حفظ وحدت بر محور ایمان، انقلاب و میهن و همچنین خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.
وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان عقبنشینی نمیکند و مفاهیمی همچون خستگی، توقف و تسلیم در قاموس این ملت جایگاهی ندارد.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، سه محور مهم این پیام را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین محور، تبیین مکتب امام و انقلاب اسلامی بر پایه «قیام لله» و استمرار این مسیر نورانی است.
وی خاطرنشان کرد: قیام برای خدا، زیربنای فکری و عملی مکتب امام خمینی(ره) بود و ایشان با همین نگاه الهی توانست ملت ایران را بیدار کند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.
حجتالاسلام اصلانی ادامه داد: پس از امام راحل نیز این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه یافته و مکتب انقلاب اسلامی همچنان بر پایه اسلام ناب محمدی(ص)، استقلال، عزت و اقتدار ملی استوار است.
وی تصریح کرد: مکتب امام و انقلاب، چراغ راه آینده ایران اسلامی است و نسلهای آینده نیز با تکیه بر همین مبانی میتوانند مسیر پیشرفت، عدالت و عزت را ادامه دهند.
امام جمعه صائینقلعه دومین محور پیام رهبر انقلاب را نقش مردم و وحدت ملی در اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: مردم صاحبان اصلی کشور و سرچشمه همه پیشرفتها، موفقیتها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.
وی افزود: ملت ایران ملتی مؤمن، آگاه، بصیر و شجاع است که در تمامی مقاطع حساس تاریخی در کنار انقلاب و نظام اسلامی ایستاده و از آرمانهای خود دفاع کرده است.
حجتالاسلام اصلانی تأکید کرد: حفظ وحدت، انسجام ملی، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، مهمترین عامل عبور از مشکلات و خنثیسازی نقشهها و توطئههای دشمنان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: هر زمان که ملت ایران با وحدت و همدلی در صحنه حضور داشته است، دشمنان ناکام ماندهاند و کشور توانسته از دشوارترین چالشها با موفقیت عبور کرده است.
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