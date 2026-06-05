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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

پیام بزرگ مباهله برای مسلمانان دفاع ازارزش‌های الهی است

پیام بزرگ مباهله برای مسلمانان دفاع ازارزش‌های الهی است

زنجان- امام جمعه صائین‌قلعه، گفت: پیام بزرگ مباهله برای مسلمانان، پایبندی به حقیقت، دفاع از ارزش‌های الهی و حرکت در مسیر اهل‌بیت(ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر صائین قلعه با اشاره به جایگاه والای واقعه مباهله در تاریخ اسلام، اظهار کرد: روز مباهله یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین رویدادهای ۲۳ سال بعثت پیامبر اکرم(ص) است که به تنهایی می‌تواند حقانیت اسلام را در برابر دشمنان و منکران اثبات کند.

وی افزود: در این حادثه بزرگ، توحید، نبوت و امامت در کامل‌ترین جلوه‌های خود نمایان شد و حقیقت ناب اسلام در برابر دیدگان جهانیان آشکار گردید.

امام جمعه صائین‌قلعه با بیان اینکه مباهله نماد اقتدار و اطمینان کامل به حقانیت دین الهی است، تصریح کرد: مباهله در واقع مظهر تکیه بر حق، یقین به وعده‌های الهی و ایستادگی در برابر باطل است؛ جایی که پیامبر اکرم(ص) با اتکا به فرمان خداوند، نزدیک‌ترین و پاک‌ترین افراد خاندان خود را به میدان آورد.

امام جمعه صائین‌قلعه تأکید کرد: پیام بزرگ مباهله برای مسلمانان، پایبندی به حقیقت، دفاع از ارزش‌های الهی و حرکت در مسیر اهل‌بیت(ع) است؛ مسیری که همواره مایه عزت، وحدت و سربلندی امت اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مباهله تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه الگویی برای همه دوران‌هاست، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در واقعه مباهله همه ایمان در برابر همه کفر قرار گرفت، امروز نیز جبهه ایمان به رهبری نظام جمهوری اسلامی در برابر جبهه استکبار و کفر جهانی ایستاده است.

امام جمعه صائین‌قلعه تأکید کرد: همان‌طور که معنویت، اخلاص، صفا و اقتدار معنوی پیامبر اکرم(ص) و خاندان مطهر ایشان دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد، امروز نیز ملت ایران با اتکا به ایمان، معنویت، وحدت و اقتدار خود و با حول و قوه الهی، دشمنان را از میدان خارج خواهد کرد.

وی در پایان گفت: پیام مباهله برای مسلمانان، ایستادگی بر حق، اعتماد به وعده‌های الهی و حرکت در مسیر اهل‌بیت(ع) است؛ مسیری که عزت، استقلال و سربلندی امت اسلامی را تضمین می‌کند.

وی افزود: صد روز ایستادگی، همبستگی و حضور کم‌نظیر ملت ایران در صحنه، یک رخداد تاریخی و معجزه‌آسا بود که بار دیگر نشان داد رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، اراده پویا، بصیرت و حضور آگاهانه مردم است.

امام جمعه صائین‌قلعه خاطرنشان کرد: این حضور گسترده و هوشمندانه، دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت و ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با وحدت و انسجام از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف گفت: دشمن پس از شکست در دستیابی به اهداف نظامی و راهبردی خود، امروز با طرح موضوع مذاکره و فضاسازی رسانه‌ای در پی ایجاد اختلاف، دوگانگی و تفرقه در جامعه است.

وی تأکید کرد: ملت ایران ملتی هوشیار و بصیر است و هرگونه تعامل و مذاکره باید از موضع عزت، اقتدار و برای احقاق حقوق ملت باشد، نه از موضع ضعف و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار.

امام جمعه صائین‌قلعه در پایان تصریح کرد: سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی، مردم، وحدت ملی و نیروهای مسلح مقتدر و وفادار به آرمان‌های انقلاب هستند و این پشتوانه عظیم مردمی، ضامن امنیت، استقلال و پیشرفت کشور خواهد بود.

حجت‌الاسلام اصلانی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و همبستگی ملی اظهار کرد: امروز وظیفه همگانی آحاد جامعه، تداوم ایستادگی، حفظ وحدت بر محور ایمان، انقلاب و میهن و همچنین خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.

وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند و مفاهیمی همچون خستگی، توقف و تسلیم در قاموس این ملت جایگاهی ندارد.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، سه محور مهم این پیام را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین محور، تبیین مکتب امام و انقلاب اسلامی بر پایه «قیام لله» و استمرار این مسیر نورانی است.

وی خاطرنشان کرد: قیام برای خدا، زیربنای فکری و عملی مکتب امام خمینی(ره) بود و ایشان با همین نگاه الهی توانست ملت ایران را بیدار کند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

حجت‌الاسلام اصلانی ادامه داد: پس از امام راحل نیز این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه یافته و مکتب انقلاب اسلامی همچنان بر پایه اسلام ناب محمدی(ص)، استقلال، عزت و اقتدار ملی استوار است.

وی تصریح کرد: مکتب امام و انقلاب، چراغ راه آینده ایران اسلامی است و نسل‌های آینده نیز با تکیه بر همین مبانی می‌توانند مسیر پیشرفت، عدالت و عزت را ادامه دهند.
امام جمعه صائین‌قلعه دومین محور پیام رهبر انقلاب را نقش مردم و وحدت ملی در اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: مردم صاحبان اصلی کشور و سرچشمه همه پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: ملت ایران ملتی مؤمن، آگاه، بصیر و شجاع است که در تمامی مقاطع حساس تاریخی در کنار انقلاب و نظام اسلامی ایستاده و از آرمان‌های خود دفاع کرده است.

حجت‌الاسلام اصلانی تأکید کرد: حفظ وحدت، انسجام ملی، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، مهم‌ترین عامل عبور از مشکلات و خنثی‌سازی نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان که ملت ایران با وحدت و همدلی در صحنه حضور داشته است، دشمنان ناکام مانده‌اند و کشور توانسته از دشوارترین چالش‌ها با موفقیت عبور کرده است.

کد مطلب 6850956

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