امام جمعه موقت بوشهر: دشمن به دنبال ناامیدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر، ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، این قیام را مبدأ نهضت اسلامی و گره خورده با مکتب عاشورا دانست که استمرار آن به پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر تداوم آرمان‌های انقلاب تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: دشمنان علیرغم تلاش برای تضعیف نظام، شاهد جانشینی خلف صالح و ارزشمندی بودند که با شور جوانی، عزت و روشنگری، راهبری انقلاب را بر عهده دارد.

هاشمی با اشاره به شکست‌های متعدد استکبار در برابر نیروهای مسلح و ایستادگی مردم، خاطرنشان کرد: دشمن خبیث که در موازنه قدرت دچار تحقیر شده، اکنون جنگ ترکیبی خود را بر دو نقطه «تاب‌آوری مردم» و «خطای محاسباتی مدیران» متمرکز کرده است.

وی افزود: دشمن به دنبال کاشت پنج بذر مسموم شامل تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف در جامعه است تا مردم را از میدان ناامید و خسته کند.

امام جمعه موقت بوشهر در مقابل، راهبرد مقابله با این توطئه‌ها را ایستادگی در صحنه، روشن‌بینی نخبگان، وحدت میان مردم و مسئولان، انسجام در مواضع و اعتماد متقابل دانست و تأکید کرد: هم‌صدایی با دشمن بزرگترین خطر است.

انتقاد از جلسات غیرضروری روزهای تعطیل

هاشمی با اشاره به روز خانواده و تکریم بازنشستگان، از برخی ادارات به دلیل بی‌توجهی به کارکنان بازنشسته انتقاد کرد و خواستار تجدیدنظر در قوانین بازنشستگی شد.

وی همچنین نسبت به هجمه‌های فضای مجازی به کیان خانواده هشدار داد و از والدین خواست با حساسیت بیشتر از کانون گرم خانواده صیانت کنند.

امام جمعه موقت بوشهر با خطاب قرار دادن مسئولان ارشد استانی، نسبت به برگزاری جلسات غیرضروری در روزهای پنجشنبه و جمعه انتقاد کرد و گفت: مدیران باید فرصت حضور در کنار خانواده را داشته باشند و جلسات غیربحرانی نباید به ایام تعطیل موکول شود؛ مدیر خسته و دور از خانواده نمی‌تواند موفق عمل کند.

کظم غیظ؛ راهکاری برای کاهش پرونده‌های قضایی

خطیب جمعه بوشهر در بخش دیگری با اشاره به ابعاد شخصیتی امام موسی کاظم (ع)، سخاوت، جود و کرم را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمرد و گفت: لقب «کاظم» بیانگر یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اخلاقی امام هفتم است؛ کظم غیظ یعنی انسان هنگام خشم خود را کنترل کند.

وی تصریح کرد: اگر در خانواده، خیابان، محل کار و جامعه، افراد به جای اصرار بر حرف خود، گذشت و بردباری داشته باشند، بسیاری از اختلافات، درگیری‌ها و پرونده‌های قضایی شکل نمی‌گیرد. اگر جامعه پیرو اهل‌بیت (ع) به همین سفارش اخلاقی یعنی صبر، حلم و کنترل خشم عمل کند، دادگاه‌ها خلوت‌تر می‌شود.

هاشمی در پایان، طاغوت‌ستیزی را از درس‌های مهم سیره امام کاظم (ع) عنوان کرد و گفت: همه پیامبران الهی برای دعوت مردم به بندگی خدا و دوری از طاغوت مبعوث شدند. طاغوت تنها دین مردم را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه دنیای آنان را نیز تباه می‌کند.