۱۴ و ۱۵خرداد، نقاط عطفی در هویت انقلابی و تداوم مکتب امام (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن ایام سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد و ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در تقویم ملت ایران، دو خرداد سرنوشت‌ساز وجود دارد که هر یک به تنهایی قادرند هویت یک قرن را تعریف کنند، ۱۵ خرداد که فریاد «هیهات منا الذله» ملت بود و ۱۴ خرداد که روح بلند رهبر کبیر انقلاب به ملکوت اعلی پیوست. این دو نقطه تاریخی، نه یک پایان، که تبلور تولد یک مکتب جاودانه‌اند.

امام‌جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به وقایع سال ۱۳۴۲ تصریح کرد: در حالی که رژیم پهلوی با طرح‌های استعماری قصد نفی استقلال سیاسی و هویت دینی ملت ایران را داشت، مرجعیت بیدار اسلام با شجاعت در برابر استبداد ایستاد. قیام ۱۵ خرداد صرفا یک شورش سیاسی نبود، بلکه احیای اسلام ناب محمدی (ص) در عرصه مبارزه بود. این قیام نشان داد که حوزه‌های علمیه از انزوا خارج شده و پرچمدار مبارزه با طاغوت‌های زمان شده‌اند و به تعبیر امام (ره)، ۱۵ خرداد شناسنامه انقلاب اسلامی شد.

۱۴ خرداد؛ نمایش قدرت معنوی ملت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واقعه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اشاره کرد و افزود: پس از ۲۶ سال جهاد، تبعید و هدایت کشتی انقلاب از میان طوفان‌های سهمگین، ارتحال امام راحل غمی بزرگ بر دل ملت گذاشت. تشییع ده‌ها میلیونی پیکر ایشان، نه یک بدرقه ساده، بلکه نمایش قدرت معنوی یک ملت و پیوند ناگسستنی آنان با رهبرشان بود. این حماسه ماتم اثبات کرد که «خمینی» یک فرد نیست، بلکه یک فرهنگ و گفتمان است.

ماموستا کلشی‌نژاد در تبیین شخصیت چندوجهی امام راحل گفت: آنچه این حماسه‌ها را آفرید، ریشه در شخصیت منحصربه‌فرد ایشان دارد،ایشان با وجود در دست داشتن قدرت بلامنازع، در ساده‌زیستی و زهد کم‌نظیر زندگی کرد و ثابت کرد می‌توان در اوج قدرت، تارک دنیا بود.

وی با بیان اینکه امام (ره) فقیه زمان‌شناس بود، گفت: بزرگ‌ترین دستاورد امام، خارج کردن فقه از انزوا و ارائه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بود که گره کور رابطه دین و دولت را گشود.

شعار امام (ره) «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» تجلی ایمان راسخ به خداوند بود

وی قاطعیت در برابر استکبار و شعار «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» تجلی ایمان راسخ و توکل امام (ره) به خداوند بود که بت قدرت‌های مادی را در ذهن ملت‌ها شکست دانست و گفت: امام خمینی (ره) مستضعفان را ولی‌نعمت انقلاب می‌دانست و رابطه‌ای عاطفی و ناگسستنی با توده‌های مردم داشت.

امام‌جمعه اهل سنت ارومیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب، برای آن امام سفرکرده علو درجات را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و بر ضرورت تداوم راه و اندیشه‌های ایشان تاکید کرد.