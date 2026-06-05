امام جمعه دیر: فعالیت های صنایع دستی در روستاها تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیّر با تبریک سالروز میلاد امام کاظم(ع) اظهار کرد: امام کاظم(ع) سال‌های طولانی از عمر خود را در زندان‌های حکومت عباسی سپری کرد، اما با وجود فضای خفقان، از هدایت جامعه و تربیت شاگردان برجسته دست نکشید و با شیوه‌های حکیمانه مسیر حق را به پیروان خود نشان داد.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: علما و مجاهدان راه حق همواره همچون دژهای مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام ایستاده‌اند و با ایثار و فداکاری، از هویت دینی و استقلال جوامع اسلامی پاسداری کرده‌اند.

حسینی با اشاره به حضور مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و جشن های غدیر اظهار کرد: این حضور مردم در مراسم ارتحال امام و بیعت با رهبر انقلاب نشانگر وفاداری شما به نظام اسلامی است و موجب شادمانی دوستان و یأس دشمنان شده است.

امام جمعه دیّر با گرامیداشت یاد شهدای ۱۵ خرداد افزود: امام راحل همواره بر زنده نگه داشتن قیام ۱۵ خرداد تأکید داشتند و اصرار داشتند که قیام ما قیامی ایمانی و اسلامی است و به هیچ نهضت دیگری متصل نیست.

حسینی با اشاره به روز جهانی محیط زیست گفت: یکی از عوامل اصلی آلوده شدن محیط زیست اقدامات قدرت‌های ستمگر است که با انجام آزمایش‌های اتمی و غیراتمی و همچنین آلودگی‌های ناشی از هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریاها، محیط زیست را تخریب می‌کنند.

وی با تأکید بر حذف پلاستیک از زندگی روزمره بیان کرد: لازم است همانند گذشته از سبد برای خرید استفاده کنیم و برای نان از کیسه‌های پارچه‌ای بهره ببریم تا استفاده از وسایل یکبار مصرف کاهش یابد.

امام جمعه دیر با اشاره به روز مباهله گفت: یکی از فضایل و مناقب امیرالمؤمنین علی(ع) آیه مباهله است که در آن از امیرالمؤمنین به عنوان جان و نفس پیامبر اکرم(ص) یاد شده است.

وی درباره روز صنایع دستی عنوان کرد: صنایع دستی به ویژه در روستاها می‌تواند به عنوان یک شغل پایدار مطرح شود و نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها داشته باشد.

حسینی افزود: مسئولان باید با حمایت از فعالان صنایع دستی زمینه اشتغال را فراهم کنند تا مشکلات بسیاری از خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز برطرف شود.

وی درباره روز خانواده و تکریم بازنشستگان بیان کرد: مسئله خانواده بسیار مهم است و اگر جامعه‌ای سالم می‌خواهیم باید از خانواده‌های سالم آغاز شود.

وی افزود: خانواده سالم از نظر اخلاقی و پایبندی به دین و ارزش‌ها می‌تواند در شکل‌گیری جامعه سالم نقش اساسی داشته باشد.

حسینی ادامه داد: تن ندادن برخی جوانان به ازدواج، رواج ازدواج سفید و نپذیرفتن مسئولیت تشکیل خانواده از جمله آسیب‌هایی است که می‌تواند جامعه را تهدید کند.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه غدیر یادآور شخصیتی است که تمام عمر خود را در راه خدا سپری کرد، گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) از آغاز زندگی تا لحظه شهادت در مسیر الهی حرکت کرد و پس از پیامبر اکرم(ص) در همه دوران‌های زندگی، برای مسلمانان الگو و نمونه عملی جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ابراز کرد: مجموعه بیانات و مکاتبات امامین انقلاب اسلامی گنجینه‌ای ارزشمند و بی‌بدیل برای همه ما و چراغ راه آینده کشور است.

امام جمعه دیّر افزود: سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) فرصت ارزشمندی برای تأمل، تفکر و گفت‌وگو درباره شخصیتی است که اگرچه بسیار مشهور است، اما هنوز آن‌گونه که باید شناخته نشده است.

حسینی ادامه داد: ملت ایران سه ماه است که برای خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم به میدان آمده‌اند و کسانی که موضوع مذاکره را مطرح می‌کنند نباید این مسئله را به عنوان محور اصلی مطرح کنند؛ چراکه مذاکره یک موضوع فرعی است و اصل نیست.

وی با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: یکی از پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، برقراری آتش‌بس واقعی در همه میدان‌ها از یمن تا لبنان بود، اما این مسئله نادیده گرفته شد و رژیم صهیونیستی شهرها و روستاهای زیادی از لبنان را بمباران کرد که ایران نسبت به این موصوع هشدار داد.

حسینی تصریح کرد: ایران اسلامی اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی باید از تمامی مناطق اشغالی عقب‌نشینی کند و حتی خود ترامپ و نتانیاهو نیز در برابر این شرایط دچار هراس شده‌اند.

وی ادامه داد: دشمن در عرصه جنگ نظامی شکست خورده است؛ چه در میدان نبرد نظامی و چه در عرصه خیابانی. در هر دو جبهه تحقیر شده و تحقیر عمیق و معناداری را تجربه کرده است.

امام جمعه دیّر گفت: اکنون دشمن که در میدان‌های دیگر ناکام مانده، در قالب جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن به تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور است.

وی اظهار کرد: ما با مسئولان عالی‌رتبه و رؤسای قوای سه‌گانه مشکلی نداریم، اما گاهی در بدنه کارشناسی و سطوح پایین‌تر، برخی نظرات به گونه‌ای ارائه می‌شود که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها اثر منفی بگذارد.

حسینی افزود: گاهی برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های به‌اصطلاح کارشناسی به دفتر رئیس‌جمهور ارائه می‌شود که نتیجه آن اظهاراتی مانند این است که اگر مذاکره نکنیم چه باید بکنیم؛ در حالی که این نوع مشورت‌ها می‌تواند موجب خطای محاسباتی شود و خطای محاسباتی بسیار خطرناک است.

وی تأکید کرد: کشوری که در اوج اقتدار قرار دارد نباید سخنی بگوید که دشمن احساس کند ایران در موضع ضعف قرار دارد و هر شرطی را می‌پذیرد؛ چرا که چنین برداشت‌هایی دشمن را به زیاده‌خواهی تشویق می‌کند.

امام جمعه دیّر ادامه داد: برخی اظهارات مانند تغییر شعار «بزن که خوب می‌زنی» به «بساز که خوب می‌سازی» در این مقطع حساس، نشان می‌دهد که این سخنان بیشتر تحت تأثیر مشاوره‌های نادرست مطرح می‌شود. البته ما نسبت به رئیس‌جمهور حسن‌ظن داریم و معتقدیم این سخنان الزاماً نظر شخصی ایشان نیست.

وی گفت: یکی از ابزارهای اصلی دشمن برای فشار بر کشور، تلاش برای شکستن تاب‌آوری مردم از طریق مسائل اقتصادی، گرانی‌ها، گران‌فروشی‌ها و برخی اظهاراتی است که موجب نارضایتی مردم می‌شود.