ماموستا احمدی: امام خمینی(ره)عزت نفس را به مستضعفان جهان بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عباس احمدی، در خطبههای ضمن تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و و گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد،با اشاره به نقش بیبدیل امام خمینی در انسجام بخشی به جامعه ایران، اظهار کرد: امام راحل توانست هویت اسلامیِ ازدسترفتهٔ ملت ایران را بازآفرینی کند و عزت نفس و اعتماد به نفس را در میان مستضعفان جهان زنده کند.
امام جمعه بوکان در ادامه، قیام ۱۵ خرداد را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران برشمرد و گفت: این قیام خونین، زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی و عامل فروپاشی رژیم ظالم و ستمگر پهلوی شد. رهبری هوشمندانهٔ امام خمینی (ره) بود که تودههای محروم را به صحنهٔ مبارزه کشاند و به آنان این باور را داد که میتوانند در برابر قدرتهای طاغوتی ایستادگی کنند.
ماموستا احمدی تاکید کرد: امروز وظیفه ما تداوم راه امام در حفظ استقلال، عزت ملی و مقابله با ظلم است و باید قدردان این میراث گرانبها باشیم.
وی به مناسبت روز محیط زیست، حفظ طبیعت را یک اصل شرعی و ملی دانست و خواستار شکرگزاری نعمات الهی، صیانت از محیط زیست در تفرجگاهها، مراعات مزارع و باغات کشاورزان و پرهیز از تخریب محصولات شد.
ماموستا احمدی همچنین با اشاره به افزایش دما و ورود به فصل گرم سال، بر مدیریت و صرفهجویی در مصرف انرژی، بهویژه برق، تأکید ویژهای کرد.
وی با بیان اینکه ریا و تظاهر از مصادیق شرک اصغر هستند، گفت: ترس از قدرت لایزال الهی باعث شجاعت در برابر ظالمان میشود. احترام با ریا متفاوت است؛ کسانی که دارای شخصیت و جایگاه اجتماعی و دینی هستند باید حرمت نهاده شود، اما باید از ریا و تظاهر دوری کرد. گاهی ترس از عبد موجب شرک است.
ماموستا احمدی در ادامه به پیشبینیهای علمی آب و هوا اشاره کرد و گفت: با وجود فرمولهای علمی، اراده خداوند متعال چیز دیگری رقم میزند. امسال همه پیشبینیها از خشکسالی خبر میداد، اما خداوند با بارش رحمت خود این پیشبینیهای دنیوی را بر هم زد. این نشان از اوج دشمنی دشمنان اسلام با ملت ایران و ملتهای مسلمان منطقه در زمینه تغییرات اقلیمی و دستکاری آب و هواست.
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