به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیت‌الله فیاض به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله فیاض «رضوان الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.



بی شک رحلت این شخصیت برجسته حوزه علمیه که عمر بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهل‌بیت «علیهم السلام» سپری نمود و با تربیت شاگردان و تألیفات ارزشمند به عالم اسلام خدمت نمود، خسارتی عظیم محسوب می‌شود.



اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به همه شیعیان و حوزه‌های علمیه خصوصاً حوزه عظیم نجف و بیت مکرمشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.



۱۵ خرداد ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی