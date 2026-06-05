به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیتالله فیاض به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیتالله فیاض «رضوان الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.
بی شک رحلت این شخصیت برجسته حوزه علمیه که عمر بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت «علیهم السلام» سپری نمود و با تربیت شاگردان و تألیفات ارزشمند به عالم اسلام خدمت نمود، خسارتی عظیم محسوب میشود.
اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به همه شیعیان و حوزههای علمیه خصوصاً حوزه عظیم نجف و بیت مکرمشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
۱۵ خرداد ۱۴۰۵
حسین نوری همدانی
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