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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

پیام تسلیت آیت‌الله نوری همدانی در پی ارتحال آیت‌الله فیاض

پیام تسلیت آیت‌الله نوری همدانی در پی ارتحال آیت‌الله فیاض

قم- مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی ارتحال آیت‌الله فیاض را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیت‌الله فیاض به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله فیاض «رضوان الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

بی شک رحلت این شخصیت برجسته حوزه علمیه که عمر بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهل‌بیت «علیهم السلام» سپری نمود و با تربیت شاگردان و تألیفات ارزشمند به عالم اسلام خدمت نمود، خسارتی عظیم محسوب می‌شود.

اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به همه شیعیان و حوزه‌های علمیه خصوصاً حوزه عظیم نجف و بیت مکرمشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

۱۵ خرداد ۱۴۰۵
حسین نوری همدانی

کد مطلب 6851011

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