به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی قدسپور در خطبههای این هفته نماز جمعه سمنان در مصلای حضرت امیرالمومنین(ع) این شهر، با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این عید را بزرگترین عید امت اسلامی خواند و افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود تأکید فرمودند، تکلیف حاکمیت در جامعه اسلامی از طریق تبیین جایگاه ولایت مشخص شده است و تعیین امیرالمؤمنین(ع) به عنوان امام متقین و حاکم جامعه اسلامی، شاخص اصلی حکومت در اسلام است.
وی در تحلیل ابعاد نوین نبرد با دشمن، از ضرورت خروج از مدیریتهای سلیقهای و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر فناوریهای نوین سخن گفت.
امام جمعه موقت سمنان با اشاره به تقارن این ایام با سالروز قیام ۱۵ خرداد، گفت: ۱۵ خرداد روزی است که امام خمینی(ره) دعوت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و با ایستادگی در برابر طاغوت زمان، مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.
قدسپور با تجلیل از بینش و درک انقلابی کسانی که از آغاز نهضت یا در دورانهای پس از آن با امام راحل همراه شدند، خاطرنشان کرد: این همراهان در برابر تحقیر ملی ایستادند؛ همان تحقیری که بیگانگان و آمریکاییها برای این کشور قائل بودند و میخواستند القا کنند که برای هر تصمیمی باید از آنها اجازه گرفت.
وی افزود: مردم بصیر ایران در سال ۵۷ و پیش از آن، با درک این واقعیت، آن تفکر ذلتبار را از کشور بیرون راندند و به جهانیان نشان دادند که ملتی هوشمند و آگاه هستند.
امام جمعه موقت سمنان با انتقاد شدید از بازگشت برخی تفکرات گذشته، اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از نیم قرن از وقوع وقایع سال ۱۳۴۲، هنوز افرادی هستند که به دنبال احیای تفکر شاهنشینی و خاندان سلطنتی هستند؛ این نشاندهنده یک عقبماندگی فکری عمیق است.
وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، ویژگیهای رهبری ایشان را تبیین کرد و گفت: پیامهای شستهرفته، زیبا و صریح رهبر انقلاب، نشاندهنده استواری و پویایی مدیریت ایشان است؛ به گونهای که در پیامهای خود، همان نکات بنیادین نهجالبلاغه و هدایتهای پیامبر اکرم(ص) را برای مردم و مسئولان تبیین میفرمایند.
قدسپور به تحلیل راهبردهای دشمن پرداخت و افزود: دشمن در مقاطع مختلف، بر دو نقطه راهبردی تمرکز کرده است که باید نسبت به آنها بسیار هوشیار بود؛ نخست تلاش برای ایجاد «خطای محاسباتی» در عملکرد مسئولان کشور تا اعتماد میان مردم و دستگاه حاکمیتی خدشهدار شود و دوم، هدف قرار دادن «مقاومت ملت» که در این زمینه، تکتک ما باید احساس مسئولیت کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری در جامعه، ادامه داد: همه نسبت به تابآوری مسئولیت داریم و باید این موضوع را جدی بگیریم. در معارف دینی نیز بر این نکته تأکید شده که وجود ناصر برای تحقق حجت و اداره جامعه اهمیت دارد؛ به این معنا که اگر یاریکنندگان و همراهان لازم وجود نداشته باشند، مسئولیت اداره حکومت بر عهده خود حاکم قرار میگیرد و نمیتوان جامعه را بدون برنامه و معیار رها کرد.
امام جمعه موقت سمنان با اشاره به اینکه نباید هیچکس را بهسادگی متهم به تندروی کرد، افزود: هیچکس حق ندارد فردی را که برای حرکت جامعه تلاش میکند، به تندروی متهم کند. تندروی و کندروی هر دو زمانی معنا دارند که معیار و ملاک وجود داشته باشد؛ همانگونه که اصل، حرکت جامعه را تنظیم میکند، باید در مسیر رشد نیز مراقب باشیم که جامعه نه بیدلیل متوقف شود و نه شتابزده و بیضابطه پیش برود.
قدسپور با استناد به روایات دینی، به تبیین مسئولیتپذیری در سطوح مختلف اجتماعی و مذهبی پرداخت و گفت: ایمان مانند نردبانی است که هرچه بالاتر میروید، مسئولیت شما نیز بیشتر میشود. کسی که در مراتب بالاتر ایمانی است، اگر در انجام وظایف و مسئولیتهای خود کوتاهی کند، خود او مسئول است. وظیفه کسی که در مرتبه بالاتری قرار دارد، این نیست که با افراد در سطوح پایینتر برخورد تندی داشته باشد، بلکه باید با مهربانی و محبت، دست آنها را بگیرد و به سمت بالا هدایت کند.
وی در پایان با استناد به روایات تاریخی درباره همراهان ائمه اطهار(ع)، بر اهمیت کیفیت همراهی در برابر کمیت تأکید کرد و افزود: روایات نقل میکنند که همراهان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مسیرهای حساس، تعداد محدودی بودند که با تمام وجود ایستادگی میکردند. نباید به شعارهای تجمعی و حضورهای گذرا بسنده کنیم، بلکه باید به دنبال آن حضور اصیل و ماندگاری باشیم که در مسیر حق ایستادگی میکند.
نظر شما