خدیجه جشنپرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برای تأمین پایدار گوشت سفید اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۵ واحد مرغداری در سطح شهرستان روانسر اقدام به جوجهریزی کرده و یا در مراحل پایانی آمادهسازی هستند.
وی ظرفیت کل این واحدها را ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ قطعه اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۳ واحد با ظرفیت ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ قطعه، فرآیند جوجهریزی خود را با موفقیت به پایان رساندهاند.
فرماندار روانسر به وضعیت سایر واحدهای این طرح اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: همچنین ۲ واحد دیگر با ظرفیت ۶۵ هزار قطعه در مرحله خرید جوجه و آغاز این فرآیند قرار دارند.
جشنپرور با تقدیر از همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان تصریح کرد: با حمایت این دستگاهها، ۸ واحد از این مرغداریها با ظرفیت ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه، علیرغم شرایط سخت جوی و سرمای هوا موفق به انجام جوجهریزی شدند.
وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این اقدام جهادی و مستمر تولیدکنندگان، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهرستان و مرغداران برای تامین پایدار و بدون وقفه گوشت سفید در منطقه است.
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