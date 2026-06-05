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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

آغاز جوجه‌ریزی در ۱۵ واحد مرغداری شهرستان روانسر

آغاز جوجه‌ریزی در ۱۵ واحد مرغداری شهرستان روانسر

کرمانشاه - فرماندار روانسر از آغاز فرآیند جوجه‌ریزی در ۱۵ واحد مرغداری این شهرستان با ظرفیت بیش از ۳۸۳ هزار قطعه جهت تأمین گوشت سفید خبر داد.

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برای تأمین پایدار گوشت سفید اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۵ واحد مرغداری در سطح شهرستان روانسر اقدام به جوجه‌ریزی کرده و یا در مراحل پایانی آماده‌سازی هستند.

وی ظرفیت کل این واحدها را ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ قطعه اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۳ واحد با ظرفیت ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ قطعه، فرآیند جوجه‌ریزی خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.

فرماندار روانسر به وضعیت سایر واحدهای این طرح اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: همچنین ۲ واحد دیگر با ظرفیت ۶۵ هزار قطعه در مرحله خرید جوجه و آغاز این فرآیند قرار دارند.

جشن‌پرور با تقدیر از همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان تصریح کرد: با حمایت این دستگاه‌ها، ۸ واحد از این مرغداری‌ها با ظرفیت ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه، علی‌رغم شرایط سخت جوی و سرمای هوا موفق به انجام جوجه‌ریزی شدند.

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این اقدام جهادی و مستمر تولیدکنندگان، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهرستان و مرغداران برای تامین پایدار و بدون وقفه گوشت سفید در منطقه است.

کد مطلب 6851122

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