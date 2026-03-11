خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون، ۱۵ واحد مرغداری در سطح شهرستان روانسر اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند یا در مراحل پایانی خرید و آماده‌سازی جوجه قرار دارند.

وی با اشاره به ظرفیت این واحدها افزود: مجموع ظرفیت پیش‌بینی شده برای این مرغداری‌ها ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ قطعه است که بخش قابل توجهی از آن در همین مدت وارد چرخه تولید شده است.

فرماندار روانسر تصریح کرد: از میان این واحدها، ۱۳ مرغداری با ظرفیت ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ قطعه فرآیند جوجه‌ریزی را به طور کامل انجام داده‌اند و در حال حاضر در مرحله پرورش قرار دارند.

جشن‌پرور ادامه داد: همچنین دو واحد مرغداری دیگر با ظرفیت ۶۵ هزار قطعه در حال طی کردن مراحل خرید جوجه و آماده‌سازی برای آغاز جوجه‌ریزی هستند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: با همراهی جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان و تلاش مرغداران، هشت واحد مرغداری با ظرفیت ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه با وجود شرایط نامساعد جوی و سرمای هوا موفق به انجام جوجه‌ریزی شدند که این موضوع نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ در منطقه دارد.