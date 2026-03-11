  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

جشن‌پرور: جوجه‌ریزی در ۱۵ مرغداری روانسر آغاز شد

کرمانشاه - فرماندار روانسر از آغاز جوجه‌ریزی در ۱۵ واحد مرغداری این شهرستان خبر داد و گفت ظرفیت این واحدها در مجموع به ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ قطعه می‌رسد.

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون، ۱۵ واحد مرغداری در سطح شهرستان روانسر اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند یا در مراحل پایانی خرید و آماده‌سازی جوجه قرار دارند.

وی با اشاره به ظرفیت این واحدها افزود: مجموع ظرفیت پیش‌بینی شده برای این مرغداری‌ها ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ قطعه است که بخش قابل توجهی از آن در همین مدت وارد چرخه تولید شده است.

فرماندار روانسر تصریح کرد: از میان این واحدها، ۱۳ مرغداری با ظرفیت ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ قطعه فرآیند جوجه‌ریزی را به طور کامل انجام داده‌اند و در حال حاضر در مرحله پرورش قرار دارند.

جشن‌پرور ادامه داد: همچنین دو واحد مرغداری دیگر با ظرفیت ۶۵ هزار قطعه در حال طی کردن مراحل خرید جوجه و آماده‌سازی برای آغاز جوجه‌ریزی هستند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: با همراهی جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان و تلاش مرغداران، هشت واحد مرغداری با ظرفیت ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه با وجود شرایط نامساعد جوی و سرمای هوا موفق به انجام جوجه‌ریزی شدند که این موضوع نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ در منطقه دارد.

کد خبر 6771739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها